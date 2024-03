Incontro con Francesco Lioce, Roberto Raieli, Marzia Spinelli, Antonietta Tiberia al Pentatonic

Domenica 7 aprile 2024, dalle 17 alle 19* presso l’Associazione Culturale “Villaggio Cultura – Pentatonic” in viale Oscar Sinigaglia, 18/20 a Roma Laurentina incontro con autrici e autori di quaderni della collana “Le Gemme” Francesco Lioce, Roberto Raieli, Marzia Spinelli, Antonietta Tiberia

In conversazione con le autrici e gli autori Cinzia Marulli – direttrice della collana “Le Gemme” – e Anna Maria Curci

La collezione di quaderni di poesia “Le gemme” è nata nel 2011 da un’idea di Cinzia Marulli in collaborazione con la casa editrice Progetto Cultura di Roma. È dedicata a poeti contemporanei, opportunamente selezionati, con il proposito di rappresentare una summa della loro poetica. L’intenzione, infatti, era quella di raccogliere le gemme di ogni autore per sintetizzarne il discorso poetico e, al tempo stesso, facilitarne la diffusione, utilizzando un formato semplice ma elegante e di immediato impatto visivo. Per questo si è pensato al “quaderno” anche nella convinzione che non è la quantità a determinare la qualità (tutti i quaderni constano di 32 pagine). La grafica della collana è stata curata dal maestro Andrea Leoni che ha rappresentato nella copertina un ramo della pianta del dattero con le gemme nascenti. Così all’interno del quaderno i numeri di pagina sono racchiusi in una fogliolina stilizzata. Anche la qualità della carta utilizzata è di pregio allo scopo di rendere questo quaderno una piccola preziosità di contenuto e di forma.

*Ingresso con tessera dell’Associazione 2024 (5€). Per garantire il mantenimento dello spazio “Invito alla lettura” è gradita una consumazione.

