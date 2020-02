Incontro con Giovanna Amato al Villaggio Cultura Pentatonic

Domenica 9 febbraio 2020 alle ore 17* presso l’Associazione Culturale “Villaggio Cultura – Pentatonic” in viale Oscar Sinigaglia 18 a Roma Laurentina: Incontro con l’autore: Giovanna Amato e il suo libro Viviana del lago, Robin Edizioni 2019.

Introduzione di Anna Maria Curci

«L’ansia d’infinito, costante nutrice di opere d’arte, fomenta ricerca, genera dedizione. Viviana del lago di Giovanna Amato è un romanzo sulla dedizione. » (Anna Maria Curci)

Giovanna Amato è nata nel 1986 in Costiera Amalfitana, e vive da molti anni a Roma, dove insegna italiano nelle scuole medie. Ha pubblicato la monografia Tragico tempo, chiaro il dovere (QCR 2012) sulla figura di Amelia Pincherle Rosselli, la raccolta di racconti La signora dei Pavoni (Empiria 2016) e il romanzo sul precariato della scuola Terzafascia (Fusibilialibri 2017). Dal 2012 è redattore del LitBlog Poetarum Silva. Viviana del lago è la sua più recente opera letteraria.

