Categorie: Associazioni Cultura e Spettacoli Libri e letteratura
Municipi: , | Quartiere:

Incontro con Letizia Leone al Pentatonic domenica 22 novembre 2026

Presentazione del suo libro Strigiarum Synagoga , dalle 16,30 alle 18,30 in viale Oscar Sinigaglia, 18/20

Redazione - 14 Novembre 2026

Domenica 22 novembre 2026, dalle 16,30 alle 18,30* presso l’Associazione Culturale “Villaggio Cultura – Pentatonic” in viale Oscar Sinigaglia, 18/20  a Roma Laurentina Incontro con Letizia Leone e il suo libro Strigiarum Synagoga, Il Convivio Editore 2026

In dialogo con Letizia Leone: Anna Maria Curci

Letizia Leone è autrice di poesia, prosa, saggi critici e testi teatrali. Tra le pubblicazioni più recenti: Viola norimberga (Edizioni Progetto Cultura, 2018) Premio L’albero di Rose, Regione Basilicata (2019); Notazioni sui fastidi del sonno (Ensemble Edizioni, 2020); Fiori e fake news (Perrone, 2024).

Tra le numerose antologie: Antologia del Grande Dizionario della Lingua Italiana (UTET, 1998); Sorridimi ancora, a cura di Lidia Ravera, (Perrone Editore, 2007) dalla quale è stato messo in scena lo spettacolo Le invisibili, Teatro Valle, 2009; Come è finita la guerra di Troia non ricordo, a cura di G. Linguaglossa, (Edizioni Progetto Cultura, 2016); How The Trojan War Ended I Don’t Remember (Chelsea Edition, 2019, New York). Tra i riconoscimenti: Segnalazione al Premio Montale (1997); Premio Grande Dizionario della Lingua Italiana S. Battaglia – UTET, Torino (1998); Premio A. Guerriero Civetta di Minerva (2013) con il libro “La disgrazia elementare” (Perrone, 2011). È tra i soci fondatori di Esquilino Poesia A.P.S.

*Ingresso con tessera dell’Associazione 2026 (5€). Per garantire il mantenimento dello spazio “Invito alla lettura” è gradita una consumazione.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.

Sostieni il nostro lavoro indipendente
Anche un piccolo contributo fa la differenza
Condividi questo articolo:   Facebook Whatsapp Telegram Twitter Email

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Scrivi un commento

Articoli Correlati