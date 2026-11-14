Incontro con Letizia Leone al Pentatonic domenica 22 novembre 2026

Domenica 22 novembre 2026, dalle 16,30 alle 18,30* presso l’Associazione Culturale “Villaggio Cultura – Pentatonic” in viale Oscar Sinigaglia, 18/20 a Roma Laurentina Incontro con Letizia Leone e il suo libro Strigiarum Synagoga, Il Convivio Editore 2026

In dialogo con Letizia Leone: Anna Maria Curci

Letizia Leone è autrice di poesia, prosa, saggi critici e testi teatrali. Tra le pubblicazioni più recenti: Viola norimberga (Edizioni Progetto Cultura, 2018) Premio L’albero di Rose, Regione Basilicata (2019); Notazioni sui fastidi del sonno (Ensemble Edizioni, 2020); Fiori e fake news (Perrone, 2024).

Tra le numerose antologie: Antologia del Grande Dizionario della Lingua Italiana (UTET, 1998); Sorridimi ancora, a cura di Lidia Ravera, (Perrone Editore, 2007) dalla quale è stato messo in scena lo spettacolo Le invisibili, Teatro Valle, 2009; Come è finita la guerra di Troia non ricordo, a cura di G. Linguaglossa, (Edizioni Progetto Cultura, 2016); How The Trojan War Ended I Don’t Remember (Chelsea Edition, 2019, New York). Tra i riconoscimenti: Segnalazione al Premio Montale (1997); Premio Grande Dizionario della Lingua Italiana S. Battaglia – UTET, Torino (1998); Premio A. Guerriero Civetta di Minerva (2013) con il libro “La disgrazia elementare” (Perrone, 2011). È tra i soci fondatori di Esquilino Poesia A.P.S.

*Ingresso con tessera dell’Associazione 2026 (5€). Per garantire il mantenimento dello spazio “Invito alla lettura” è gradita una consumazione.

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