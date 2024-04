Incontro con Sabino Cassese all’I.I.S.S. ‘Giorgio Ambrosoli di Centocelle

Mercoledì 10 aprile 2024 alle ore 9.00 nell’aula Magna dell’I.I.S.S. ‘Giorgio Ambrosoli’ di via R. Trinchieri, n. 49 si terrà un incontro con Sabino Cassese sul tema: La Democrazia.

Sabino Cassese. – Giurista italiano (n. Atripalda 1935), professore di diritto amministrativo presso l’Università degli studi di Roma “La Sapienza”. Ministro senza portafoglio per la Funzione pubblica nel governo Ciampi (apr. 1993 – maggio 1994), ha presieduto la Commissione per la riforma della pubblica amministrazione. Presidente del Banco di Sicilia (2000-05), membro del consiglio di amministrazione di Autostrade (2000-05), dal 2005 al 2014 è stato giudice della Corte Costituzionale. Tra le sue opere: I beni pubblici: circolazione e tutela (1967); Cultura e politica del diritto amministrativo (1971); Il cittadino e la repubblica italiana (1980); Il sistema amministrativo italiano (1983); Le basi del diritto amministrativo (1989); Lo Stato introvabile. Modernità e arretratezza delle istituzioni italiane (1998); La crisi dello Stato (2002); Lo spazio giuridico globale (2003); Oltre lo Stato (2006); L’ideale di una buona amministrazione: il principio di merito e la stabilità degli impiegati (2007); Il mondo nuovo del diritto. Un giurista e il suo tempo (2008); I tribunali di Babele. I giudici alla ricerca di un nuovo ordine globale (2009); Il diritto amministrativo: storia e prospettive (2010); L’Italia: una società senza Stato? (2011); Chi governa il mondo? (2013); Governare gli italiani. Storia dello Stato (2014); Dentro la corte. Diario di un giudice costituzionale (2015); Territori e potere. Un nuovo ruolo per gli Stati? (2016); La democrazia e i suoi limiti (2017); La svolta. Dialoghi sulla politica che cambia (2019); Il popolo e i suoi rappresentanti (2019); Il buon governo. L’età dei doveri (2020); Una volta il futuro era migliore. Lezioni per invertire la rotta (2021); Intellettuali (2021); Il governo dei giudici (2022); nel 2023, Amministrare la nazione. La crisi della burocrazia e i suoi rimedi e, con A. Sardoni, Le strutture del potere; Miseria e nobiltà d’Italia (2024). Ha curato, tra le altre pubblicazioni, un Trattato di diritto amministrativo (2000), Riforme istituzionali e disciplina della politica (2015), Research handbook on global administrative law (2016).

