Incontro del Comitato ParcoLineaRE con la Commissione Ambiente del IV Municipio

Martedì 10 maggio 2022 la Commissione Ambiente del IV municipio ha invitato il Comitato per parlare del ParcoLineaRE.

“Abbiamo raccontato – informa in un post suFacebook il Comitato – come è nato il nostro progetto, mostrandone la mappa sintetica, come si è evoluto e perché è un’occasione straordinaria per il territorio coinvolto, che penetra, a partire da Gabii, fra Prenestina e Tiburtina, fino al centro di Roma e coinvolge almeno 200.000 abitanti. E soprattutto come sarebbe meglio affrontarne la realizzazione, a partire dalla potente forestazione del territorio non edificato.

“Abbiamo spiegato come un territorio così complesso può essere rigenerato solo se si combinano, nel tempo e nello spazio, molte e differenti azioni. Per rispondere in modo adeguato alla sua complessità.

Gli interventi dei consiglieri della Commissione Ambiente hanno dimostrato di condividere pienamente questa visione, e anche il tipo di progetto che è necessario adottare e il percorso che bisogna avviare. Hanno fatto propria la sfida e sono intenzionati a lavorare subito per la sua realizzazione. Nel ruolo di consiglieri municipali, hanno proposto di impegnarsi soprattutto nel coordinamento dei tre municipi coinvolti.

Siamo usciti dall’incontro consapevoli che la condivisione e la determinazione di questi consiglieri sarà un punto di forza essenziale per il progetto del Parco LineaRE, perché i rappresentanti istituzionali dei territori coinvolti sono gli attori più importanti”.