Incontro festoso il 19 ottobre 2019 nella Stanza della Cultura

La Stanza della Cultura, presso la Farmacia Federico in via Prenestina 692, sabato 19 ottobre 2019 alle ore 18:00, dopo la pausa estiva, riprenderà le sue attività con un incontro festoso.

Cultura presso una farmacia? Sì perché il detto “Mens sana in corpore sano (Mente sana in un corpo in salute)” per la Farmacia Federico non è un modo di dire ma un modo di fare.

E quindi ecco contigue presso la Farmacia, la Stanza del Benessere (che lo scorso maggio ha festeggiato un anno di attività) e la Stanza della Cultura nella quale il GALet (Gruppo di ascolto letterario) svolge incontri con poeti, scrittori e amanti della letteratura.

E dove l’archeologa Olga Di Cagno condivide conoscenze sulle bellezze archeologiche e monumentali della periferia est di Roma e non solo.