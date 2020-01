Incontro su il Parco Lineare Roma Est l’11 gennaio

Il Comitato de Il parco che non c’è Roma est e le Brigate Verdi

daranno inizio al 2020 organizzando un incontro tra tutti quelli che sono interessati alle tematiche de il #ParcoLineareRomaEst, la grande area che si trova nel territorio della periferia orientale di Roma Capitale (IV, V e VI Municipio).

L’area si estende da Casalbertone fino all’area di Ponte di Nona ed all’area archeologica di Gabii.

I cittadini sono invitati a condividere esperienze, progetti, curiosità desideri .

L’appuntamento è sabato 11 gennaio 2020 alle 15:30, nella sala Ovale della Casa del Parco delle Energie – Ex Snia Viscosa in via Prenestina 175.