Incontro tra assessorato alla mobilità di Roma Capitale e Coordinamento Associazioni

Il 26 ottobre 2023 si è svolto un incontro tra l’assessorato alla mobilità di Roma Capitale e il Coordinamento delle Associazioni per la Sicurezza Stradale di Colli Aniene. Comunicato del Comitato di quartiere.

A seguito dei numerosi incidenti avvenuti nel quartiere di Colli Aniene, una rappresentanza del Coordinamento delle Associazioni per la Sicurezza Stradale costituitosi all’inizio del 2023 e che si stanno occupando del problema (Comitato di Quartiere di Colli Aniene e le Associazioni: Vivere a Colli Aniene, La Chiocciolina ODV, Piccoli Giganti, I nostri figli al Centro della Squola, Università Popolare Miche Testa, L’Anfiteatro, Il Foro, Associazione Italiana Casa – Ufficio Soci), ha incontrato alcuni Funzionari dell’Assessorato alla Mobilità del Comune di Roma. Assente l’Assessore Patané per sopravvenuti impegni.

Erano presenti per l’Assessorato: Zyca Oliver, Patrizia Palazzoli e Nicola Ammendolea.

Erano presenti per il Coordinamento: Paolo Santucci per il CdQ, Antonio Barcella per l’Associazione Vivere a Colli Aniene e Gualberto Scaletta per l’Associazione I nostri figli al Centro della Squola.

Per il Municipio era presente il Consigliere Ruggero Piccolo.

Il Coordinamento ha fatto presente tutte le problematiche del quartiere evidenziando l’alta sinistrosità (una delle più alte di Roma) probabilmente dovuta alla presenza di strade a più corsie ad alta percorrenza e strade residenziali che presentano le criticità classiche (passaggi pedonali in curva, attraversamenti particolarmente lunghi, oltre naturalmente allo scarso senso civico degli automobilisti che superano abbondantemente i limiti di velocità senza rispettare le precedenze dovute).

Le richieste presentate riguardano: l’installazione di autovelox, riduzione delle carreggiate utilizzando restringimenti sugli attraversamenti pedonali, creazione di isole salvapedone con attraversamenti sopraelevati, modifica della posizione degli attraversamenti pedonali spostando quelli posti in curve cieche, istituzione delle zone 30.

Si è aperta una discussione (a mio parere costruttiva anche se con impegni limitati), sostanzialmente;

Gli autovelox, (da Codice della Strada) non possono essere installati a causa della morfologia del territorio con strade ad alto scorrimento, presenza di semafori e con le strade residenziali che sboccano sulle strade ad alta percorrenza. Anche i rilevatori di velocità Scout Speed sono vietati. Si spera che le modifiche al Codice della Strada in discussione al Parlamento consentano più flessibilità. In ogni caso gli autovelox sono in carico al Municipio ed alla Polizia Municipale.

Le ipotesi di strade con riduzione di carreggiata sono già allo studio e dove necessario verranno realizzate, così come le isole salvapedone (che sono però in carico a Simu e Municipio). Gli attraversamenti rialzati non potranno essere realizzati a causa del passaggio dei mezzi pubblici.

La creazione di strade scolastiche è di difficile realizzazione ma sono comunque allo studio, più fattibili sono le Isole Ambientali che sono in corso di progettazione anche per Colli Aniene ed in questo contesto verrà inserito l’anello ciclopedonale (non ancora finanziato anche perchè saranno realizzate opere sostanziali nel quadrante, tranvia Palmiro Togliatti, realizzazione delle Isole Ambientali e si rischia di realizzare opere che poi dovranno essere riviste).

Il Municipio sta ipotizzando la creazione di attraversamenti luminosi, almeno tre, in corrispondenza delle Scuole Scalarini, Balabanoff e Italo Calvino. Altre soluzioni ipotizzate la realizzazione di pezzi di ciclabile lungo viale Franceschini e su altre strade con riduzione di carreggiata e lo spostamento dei passaggi pedonali pericolosi. Su queste ipotesi nelle prossime settimane verrà effettuato un sopralluogo nelle strade del quartiere dall’Ufficio Tecnico per valutare tutte le ipotesi da realizzare nell’immediato, a breve ed a lungo termine.

Ci è stato consigliato di iscriversi, se già non fatto, alla Consulta della Viabilità accedendo al sito “Roma Servizi per la Mobilità”