Incresciosa situazione davanti alla media di via dei Sesami

Vorrei segnalare la situazione presente davanti ingresso della scuola media statale Istituto Comprensivo Via dei Sesami.

Anche quest’anno come l’anno scorso tutte le mattine i ragazzi che frequentano la scuola media sono costretti a passare sopra ogni genere di rifiuto risultante da attività di meretricio.

La situazione è veramente imbarazzante per la sua gravità e per lo schifo che ogni giorno i ragazzi e i genitori sono costretti a vedere davanti all’ingresso della scuola.

Ho mandato tante segnalazioni al Municipio all’AMA ma niente da fare la situazione non cambia.

Non so più come descrivere questa situazione vi allego una foto che parla da sola.

Grazie

Roberto Odoardi