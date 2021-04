Indoor Rowing, 600 atleti al via C2 Open Rowerg Championships

Sarà dato domani mattina 18 aprile alle 9.00 in punto il via alla diciannovesima edizione dei C2 Open Rowerg Championships, ovvero gli Internazionali di Roma che quest’anno si svolgeranno in modalità virtuale con la certezza che da prossimo anno l’evento capitolino tornerà a disputarsi dal vivo con la partecipazione e l’entusiasmo di sempre.

Quella del 2021 non sarà comunque una edizione in sordina visto che saranno in gara, nelle diverse categorie, oltre 600 atleti, disseminati in ogni parte del mondo, per un totale di 12 nazioni rappresentate.

Fra le adesioni dell’ultim’ora quella della nazionale rumena di canottaggio che parteciperà con un gran numero di atleti alle prove in programma. In gara inoltre tutti i più forti atleti italiani che dovranno confrontarsi, fra gli altri, con campioni che rappresenteranno Francia, Danimarca, Ungheria, Gran Bretagna, Olanda, Germania, Stati Uniti.

Previste gare su 500 mt, 1000 mt, 1500 mt, e 2000 mt.

Saranno tanti gli ospiti che si collegheranno live streaming per portare il loro contributo alla manifestazione che avrà certamente risonanza internazionale. Attesi il presidente della Federazione Italiana Canottaggio Giuseppe Abbagnale, Martino Goretti, recente vincitore dei Campionati Europei di canottaggio nel quattro di coppia pesi leggeri; il rugbista Andrea Lo Cicero, la campionessa di Motocross Kiara Fontanesi.