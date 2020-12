Indoor Rowing: già 700 gli iscritti all’Italian Indoor Rowing Challenge del 20 dicembre

Il 20 dicembre 2020 è una data da segnare con il circoletto rosso per tutti i praticanti e gli amanti dell’Indoor Rowing. Domenica prossima, grazie alla collaborazione fra Federazione Italiana Canottaggio e Concept 2 si terrà la prima edizione dell’Italian Indoor Rowing Challenge, gara nazionale di remoergometro che permetterà a praticanti di tutta Italia di cimentarsi dalla propria sede in una coinvolgente prova a distanza che bypassa i problemi legati alla pandemia e all’impossibilità di gareggiare in un’unica sede.

La bontà dell’iniziativa è testimoniata dal fatto che ad oggi sono già oltre 700 gli atleti iscritti in rappresentanza di ben 76 società disseminate su tutto il territorio nazionale.

Tra i club più rappresentati CC Aniene di coach Giovanni Suarez che ha iscritto ben 52 partecipanti, unico club a sfondare il muro non solo dei 50. La seconda società per numero di partecipanti è la palestra Crossifit, con 37 atleti agli ordini di Paolo Dinardo – collaboratore dell’Italremo Under 23 – mentre sono 34 gli iscritti della SC Palermo del tecnico Benedetto Vitale. Ben sedici invece le realtà iscritte con un solo rappresentante: Azzurra, Cannobio, CUS Milano, SC D’Aloja, SC Eridanea, SC Firenze, CC Lazio, LNI Siracusa, SS Murcarolo, Netturno Trieste, SC Olona 1894, CC Peloro, La Pescara, Rumon, Sport Insieme, Tula Elettra. Venendo invece alle singole gare, a livello maschile il maggior numero di iscritti – ben 93 – si ha nella gara Ragazzi, mentre a livello femminile nella gara Allievi C si registrano 33 partecipanti.