Indoor Rowing: già oltre 200 gli iscritti al C2 Open Rowerg Championships 2021

Procede a gonfie vele la marcia di avvicinamento all’evento che metterà in gara i migliori indoor rowers dagli 11 agli 80 anni.

Si avvicina rapidamente il 18 Aprile, data in cui gli appassionati e praticanti di Indoor Rowing saranno protagonisti di una giornata di gare virtuale a cui prenderanno parte atleti di ogni parte dell’Italia.

Le iscrizioni alla 19a edizione al C2 Open Rowerg Championships 2021 procedono a gonfie vele, sono già oltre 200 le adesioni all’evento che negli anni scorsi radunava a Roma i migliori specialisti della disciplina dall’Italia e dall’estero.

L’evento sarà virtuale, un esempio della versatilità e creatività che per superare le difficoltà create dalla pandemia ci ha spinto a trovare nuove soluzioni per fare sport insieme. Queste gare a distanza piacciono tantissimo ad atleti e tecnici, e consentono di mantenere viva la motivazione e il divertimento della disciplina del rowing. Tra campionati nazionali, continentali e mondiali, atleti in tutto il mondo hanno avuto modo di confrontarsi, sfidandosi senza le complicazioni di trasferte o il rischio di contagio.

Le gare di Indoor Rowing in generale sono insolite in quanto non sono riservate soltanto agli atleti élite della disciplina, ma sono aperte a tutti, di qualsiasi livello di preparazione, e di qualsiasi età. Nel C2 Open, le categorie vanno dagli 11 anni fino agli over 80, e includono tutte le categorie paralimpiche e Special Olympics.

Come si svolge una gara virtuale? Ogni vogatore C2 è dotato di un potente monitor che misura con precisione il rendimento dell’atleta. I monitor di ogni vogatore (ovunque si trovi), vengono collegati ad internet, e tramite un software specifico sviluppato in Olanda, ogni Rowerg si inserisce in gara. L’allineamento accade esattamente come in una gara di canottaggio. Man mano che si avvicina l’orario della partenza, le barche si allineano sullo schermo. Pronti, Via! Ogni vogatore è rappresentato da una barchetta, e si vede l’andamento della gara in tempo reale sullo schermo del computer, come su un campo di regata. I partecipanti sono anche collegati con la web camera per condividere fino in fondo l’emozione della loro prova.

Le gare andranno in live streaming su www.ergevents e facebook (concept2 italia) con ospiti dal mondo del indoor rowing, canottaggio e altre discipline sportive.

In palio un Concept2 Indoor Rower per la squadra che ottiene il punteggio più alto!