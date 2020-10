Indoor Rowing: il campionato britannico sarà campionato europeo e diventa on line

Aperte le iscrizioni al grande evento che si svolgerà in formula nuova il 5 e 6 dicembre 2020. Prevista la partecipazione di atleti di tutto il mondo e sarà valido come prova di qualificazione ai prossimi Mondiali in calendario nel febbraio del 2021-Larga partecipazione di atleti italiani

Il Bric (British Rowing Indoor Championships), il campionato britannico di indoor rowing, una delle più prestigiose manifestazioni mondiali della specialità quest’anno diventa online. L’evento, a causa della pandemia che ha colpito l’Europa ed il resto del mondo, ha costretto gli organizzatori a cambiare la formula che però non perderà di prestigio e di qualità, anzi se possibile acquisterà importanza regalando ad atleti di tutto il mondo la possibilità di essere protagonisti partecipando direttamente dalle proprie sedi di allenamento in tempo reale.

Le iscrizioni si chiuderanno il prossimo 23 novembre 2020

Il Bric, per il quale sono aperte le iscrizioni che chiuderanno il prossimo 23 novembre, si svolgerà i prossimi 5 e 6 dicembre e sarà valido come Campionato Europeo nelle diverse categorie diventando prova valida per la qualificazione ai prossimi mondiali di Indoor Rowing in programma nel prossimo mese di febbraio.

Al Bric sono già iscritti i migliori specialisti mondiali, fra i quali una folta rappresentanza italiana con molti atleti pronti a battersi per conquistare il podio, ma la partecipazione è aperta anche a principianti e neofiti che per una volta potranno essere protagonisti e cimentarsi al cospetto degli atleti più qualificati del pianeta. Un evento dunque per il quale è prevista una partecipazione senza precedenti e che certamente regalerà grandi emozioni e riscontri tecnici di livello assoluto, con molti primati mondiali che potrebbero essere migliorati.