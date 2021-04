Indoor Rowing: Massimo Galletti demolisce due record italiani ai C2 Open RowErg

Edizione speciale ma non per questo meno riuscita la 19ª dei C2 Open RowErg Championships Italy quella che si è svolta nella giornata di oggi. L’evento, diventato virtuale, ha visto una grandissima partecipazione di atleti di ogni parte del mondo.

La diretta streaming ha consentito a tutti gli appassionati di seguire le gare in diretta. Una formula vincente che, anche quando sarà possibile finalmente tornare alle gare dal vivo, non verrà accantonata e potrà essere una valida alternativa alle prove tradizionali.

Non sono mancate le prestazioni di altissimo livello che hanno nobilitato la manifestazione. Fra le perfomance da sottolineare quelle del Campione del Mondo in carica Massimo Galletti che ha migliorato i record italiani, già in suo possesso, sia sulla distanza dei 2000 mt., chiudendo davanti al fiorentino Luca Aiazzi con il tempo di 6.37,5, sia sui 500 mt dove ha concluso in 1.26,3

Da sottolineare anche le prove vincenti del rappresentante del Canottieri Roma Leonardo Calabrese, azzurro di canottaggio, che ha vinto 2000 nella categoria Open, e quella di Roberto Pusinelli che ha della Canottieri Ichnusa che ha vinto la prova dei 500 metri.

Fra gli atleti stranieri in gara un plauso particolare va alla statunitense Magdalene Scilaris che, per gareggiare nella categoria allievi, ha dovuto collegarsi quando da lei erano le 4,30 del mattino.

Fra le rappresentative eccellenti prestazioni degli atleti danesi che hanno vinto sia nella categoria master che nella categoria allievi. Altra nazione che ha fatto valere la bravura dei suoi atleti l’Under 23 della Romania.

Tanti gli ospiti che hanno partecipato alla diretta streaming fra i quali Romano Battisti, medaglia d’argento nel 2 di coppia alle Olimpiadi di Londra e grinder dell’equipaggio di Luna Rossa all’ America’ s Cup, e il rugbista Andrea Lo Cicero uno dei sostenitori più convinti della disciplina dell’indoor rowing.

Gli organizzatori domani annunceranno la società che, grazie al punteggio ottenuto, vincerà il premio speciale, un Concept2 RowErg!