Indoor Rowing: si gareggia sui 1000 metri fino a domenica 14 marzo

Non si ferma l’attività dell’Indoor Rowing che continua in questa stagione la sua intensa attività on line che consente a tutti gli atleti di cimentarsi a distanza, collegati attraverso il computer.

In questi giorni è in corso di svolgimento il World Rowing Virtual Indoor Sprints, gara individuale sulla distanza dei 1000 metri. I partecipanti, come è ormai consuetudine dovranno effettuare la propria performance sul vogatore e registrarla nel proprio C2 logbook on line entro domenica 14 marzo. Ci sarà tempo fino al 16 marzo per inviare il proprio risultato.

La gara è aperta a tutte le categorie dai 12 anni fino agli 80. La competizione è aperta anche agli atleti del para-rowing.

Prevista la partecipazione di un cospicuo numero di atleti italiani.