Informagiovani Roma Capitale, al via le attività 2021

Ripartono le attività 2021 di Informagiovani di Roma Capitale, il servizio di orientamento rivolto ai giovani e agli studenti dai 14 ai 35 anni promosso dall’Assessorato Sport, Politiche Giovanili e Grandi Eventi di Roma Capitale e gestito da Zètema Progetto Cultura.

La programmazione 2021 prevede come di consueto una serie di cicli di seminari dedicati ai temi di maggior interesse per i giovani come la formazione, le nuove professioni, le opportunità offerte dai settori innovativi, la mobilità internazionale.

Seminari online: si tratta di seminari di orientamento che i ragazzi possono seguire da casa e la partecipazione è libera. Basta collegarsi all’indirizzo dedicato sulla piattaforma Zoom nel giorno e nell’orario previsti dall’appuntamento e seguire le istruzioni indicate sul sito web.

I primi appuntamenti in partenza nei prossimi giorni sono dedicati agli strumenti per la ricerca del lavoro declinati in chiave web e prevedono la partecipazione di relatori esperti delle tematiche trattate, come responsabili delle risorse umane, formatori, selezionatori esperti:

Mercoledì 31 ore 17.00

Social media e personal branding

Mercoledì 14 aprile

Digital Recruiting e Video Colloquio

Ciclo di 3 incontri “Lavorare in Europa: strumenti e opportunità”, che presenterà un percorso utile ai ragazzi che vogliono progettare un’esperienza di mobilità lavorativa, con informazioni e orientamento sulle opportunità e strumenti messi a disposizione dalle istituzioni europee come servizi, portali e app:

Giovedì 22 aprile

Europass: il CV e la lettera di presentazione

Mercoledì 28 aprile

Tirocini in Europa: strumenti ed opportunità

Giovedì 06 maggio (data da confermare)

La rete Eures e Your first EURES job

“Torna il ciclo di seminari di Informagiovani molto apprezzati dai ragazzi come strumento utile alla propria formazione. Una finestra sul mondo dell’orientamento e delle professioni che fornisce mezzi e competenze che possono essere spesi nel mondo lavorativo o di studio. La programmazione annuale, in via di definizione, è ricca di tematiche di estremo interesse e in linea con i mutamenti e gli aggiornamenti del mondo professionale” ha dichiarato l’Assessore allo Sport, Politiche Giovanili e Grandi Eventi cittadini Daniele Frongia.

La programmazione annuale prosegue, a partire dal mese di maggio, con incontri dedicati al tema delle Soft Skills con 3 appuntamenti realizzati in collaborazione con Fondazione Mondo Digitale per approfondire l’importanza che queste competenze hanno assunto in ambito lavorativo, e non solo, per aiutare i ragazzi ad averne consapevolezza e a rafforzarle.

A seguire i seminari saranno focalizzati sull’imprenditoria giovanile e realizzati in collaborazione con gli enti che svolgono attività di formazione e sostegno allo sviluppo di impresa per i giovani.

Nel corso dell’anno, inoltre, iniziative dedicate alla scoperta delle professioni, alla cultura del volontariato e dalla cittadinanza attiva, ai settori produttivi di eccellenza del Lazio, come l’Aerospazio e il Biotech/Farmaceutico, ad approfondimenti sulle professioni del digitale all’interno del ciclo Youthlab e agli appuntamenti del ciclo Let’s Go! dedicati alle esperienze di formazione e lavoro all’estero realizzati in collaborazione con Ambasciate e Istituti di Cultura.

Il servizio è sempre raggiungibile dai ragazzi via email all’indirizzo:

centro@informagiovaniroma.it e via telefono ai numeri 06.82077445/446/447, negli orari consueti, dal lunedì al venerdì, ore 10.00 – 18.00; il sabato ore 10.00 – 14.00.

INFO:

SERVIZIO INFORMAGIOVANI ROMA CAPITALE

Tel. 06 82077445 – 446 – 447

www.informagiovaniroma.it – centro@informagiovani.it