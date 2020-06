Ingombranti, Ama: Abbandonata su strada anche una tenda da sole larga 3 metri

Tornano in azione incivili e svuota-cantine. Dopo appena 24 ore dal grande successo della domenica di raccolta straordinaria dei rifiuti ingombranti, con oltre 220 tonnellate conferite correttamente dai cittadini romani presso i 25 punti di raccolta messi a disposizione da Ama, sono purtroppo ricominciati gli scarichi di materiali ingombranti su strada.

Tecnici e preposti che monitorano quotidianamente il territorio, infatti, già questa mattina si sono imbattuti in nuovi, e anche singolari, abbandoni illeciti. Insolita, ad esempio, la tenda da sole da balcone, di 3 metri di larghezza e avvolta in un telone, scaricata nottetempo da qualcuno sul marciapiede di via Collalto Sabino (quartiere Africano – II municipio). Più in generale, solo oggi, sono già 80 le nuove segnalazioni di abbandoni illeciti su suolo pubblico. Queste nuove strade oggetto di scarico abusivo sono state già inserite nei prossimi itinerari dedicati di rimozione dei rifiuti ingombranti, che interessano tutti i quadranti cittadini.

Lo comunica Ama S.p.A. in una nota.