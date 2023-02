Inizia con giovedì grasso il Carnevale di Tor Tre Teste 2023

Il Carnevale di Tor Tre Teste 2023 a Il Giardino dei Demar (in via Davide Campari 263, nel Parco) inizierà con il Giovedì grasso. Il 16 febbraio gli animatori e le mascotte del parco giochi accoglieranno quanti vorranno trascorrere un pomeriggio in allegria.

Il Concorso di maschere per grandi e piccoli

La festa prosegue domenica 19 febbraio con l’ormai tradizionale Concorso di maschere (adulti e bambini) e la premiazione delle maschere più originali e spiritose.

Le iscrizioni al concorso devono essere fatte entro sabato 18 febbraio presso Il Giardino dei Demar: quota € 7,00 (adulti e bambini). Per informazioni e prenotazioni: 3927159782 (Cristina)

Il Programma di domenica 19 febbraio

Ore 14,30 RITROVO: animazione STARS Eventi con mangiafuoco e trampoliere

Ore 15,30 Passeggiata delle maschere in concorso, guidata dalle mascotte de’ Il Giardino dei Demar

Ore 17,00 Premiazione delle maschere ISCRITTE ALLA SFILATA. Coppe alle maschere più originali e spiritose. A tutti i partecipanti una medaglia ricordo offerta da Il Giardino dei Demar.

A seguire spettacolo di magia con il Mago Le Chic

Martedì grasso 21 febbraio

Martedì 21 febbraio Grande festa per salutare il Carnevale che se ne va con l’animazione di STARS Eventi e le mascotte de’ Il Giardino dei Demar.