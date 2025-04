Iniziati i funerali di Papa Francesco: San Pietro gremita e chiusa. SEGUI LA DIRETTA

Alle 10:08 di questa mattina, un lungo applauso ha squarciato il silenzio commosso di Piazza San Pietro. Ha avuto così inizio l’ultimo saluto a Papa Francesco: la bara, portata a spalla, è comparsa sulla scalinata della Basilica sotto un cielo terso, simbolo di un addio che è dolore ma anche gratitudine profonda.

In pochi minuti la piazza ha raggiunto la capienza massima: 50mila persone assiepate dietro le transenne, migliaia con gli occhi lucidi e il rosario stretto fra le dita. Altri 100mila fedeli si sono riversati in via della Conciliazione, creando un fiume di volti e preghiere che pareva non avere fine.

Il Vangelo è stato adagiato sulla bara, un gesto semplice e solenne che ha commosso la folla. A presiedere le esequie è il cardinale Giovanni Battista Re, decano del Collegio cardinalizio.

Con lui 980 concelebranti, tra cardinali, vescovi e sacerdoti. Sulla destra del sagrato, dove la statua di San Pietro veglia sulla piazza, oltre 4mila presbiteri rendono omaggio al Papa che ha saputo parlare al mondo intero.

Le delegazioni arrivate da ogni angolo della terra sono almeno 160: capi di Stato e di governo, ambasciatori, rappresentanti di ogni fede e cultura. Tutti uniti, per un giorno, da un unico sentimento.

E poi ci sarà l’ultimo viaggio. Non a bordo di una carrozza d’oro né su un baldacchino, ma su un pianale riadattato di una papamobile, quella stessa che Bergoglio aveva usato in Oriente. Un’ultima corsa, semplice e dignitosa, da San Pietro fino a Santa Maria Maggiore.

Oggi Roma non piange soltanto un Papa: piange un padre, un amico, una guida. E in ogni angolo della città si respira quell’eco di affetto profondo che Francesco aveva saputo seminare, giorno dopo giorno, con gesti semplici e parole dirompenti.

