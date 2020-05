Iniziati i lavori al parchetto di piazza Sacco a Pietralata

“Iniziano i lavori a Piazza Sacco a cura della U.O. Opere Idrauliche e Dissesto Idrogeologico del Dipartimento SIMU (Lavori Pubblici)”. L’annuncio è in un post su facebook della presidente della Commissione capitolina Lavori Pubblici Alessandra Agnello che allega anche una foto che qui riproduciamo.

“Il 24 ottobre scorso – prosegue Alessandra Agnello – abbiamo affrontato in Commissione Capitolina Lavori Pubblici l’argomento di un piccolo ma importate Parco per i cittadini del Municipio IV a Piazza Federico Sacco, chiuso da oltre un anno per una voragine con sprofondamento del terreno.

“Insieme alla allora Presidente della Commissione Ambiente, Claudia Nastrucci, sempre attenta al territorio, ed alla U.O. Opere Idrauliche e Dissesto Idrogeologico del Dipartimento SIMU (Lavori Pubblici) abbiamo affrontato l’argomento per trovare soluzione insieme ai cittadini presenti.

“I Geologi del Dipartimento SIMU ci hanno spiegato – conclude Alessandra Agnello – che al di sotto del parco pubblico insiste una voragine puntuale e localizzata, che dal piano campagna ha una profondità di circa due metri con un diametro di tre metri. Dopo le indagini del sottosuolo e la messa a punto dell’intervento da eseguire, oggi sono iniziati i lavori per il riempimento della cavità così da riconsegnare il parco giochi ai suoi piccoli fruitori nel più breve tempo possibile”