Iniziati i lavori di pulizia e diserbo di via Prenestina

Oggi, 12 settembre 2019, in collaborazione con Ama, sono iniziati i lavori di diserbo del marciapiede e del ciglio della strada su via Prenestina.

A parlare dell’intervento, in un post su Facebook, è stato l’Assessore all’Ambiente del V Municipio, Dario Pulcini: “Le squadre di Ama si sono messe questa mattina a lavoro e siamo pronti a restituire una strada decorosa alla cittadinanza.“Stiamo cercando di eliminare ogni forma di degrado presente su strade, marciapiedi e su ogni area verde del Municipio. Continuano i miei sopralluoghi nelle zone che necessitano maggiormente di un intervento di pulizia e spazzamento, Per questo, invito come sempre tutti i cittadini a segnalare le criticità (allegando le foto) al mio indirizzo istituzionale: dario.pulcini@comune.roma.it “.