Iniziative di decoro nel XII e XIII Municipio

A Roma, ultimo weekend di novembre all’insegna del decoro e della sostenibilità ambientale. Il 28 novembre 2020, AMA sarà al fianco dei volontari di Retake Roma, impegnati in 2 iniziative di pulizia straordinaria con rimozione di rifiuti abbandonati in VI e XI municipio, mentre la mattina di domenica 29 novembre l’azienda capitolina allestirà nel territorio del XII e del XIII Municipio, in accordo con Roma Capitale e con i Municipi coinvolti, due “isole ecologiche” a disposizione dei residenti per conferire gratuitamente materiali ingombranti, elettrici ed elettronici.

Lo comunica AMA S.p.A. in una nota.

Domani, sabato 28 novembre, nell’ambito del protocollo d’intesa con Retake Roma, la municipalizzata capitolina per l’ambiente fornirà le attrezzature necessarie (scope, rastrelli, sacchi, ventole, pale, ecc.) ai volontari che saranno impegnati in interventi per il decoro in viale Caltagirone, piazza Lorenzo Nottolini (VI Municipio) e via Colonnello Tommaso Masala e viale Arturo Crocco (XI municipio). I sacchi con rifiuti urbani residui, raccolti nelle due iniziative programmate e correttamente depositati nei punti stabiliti, saranno trasportati dai mezzi aziendali presso i centri di trattamento/recupero.

Domenica 29 novembre, poi, AMA organizza una raccolta straordinaria di rifiuti ingombranti, elettrici ed elettronici in XII e XIII municipio. L’appuntamento per i cittadini è dalle 7 alle 11.30 in via San Giovanni Eudes – angolo via della Pisana (parcheggio auto – XII municipio) e in via Nuova delle Fornaci (parcheggio auto – XIII municipio). Per l’occasione verranno posizionate vere e proprie “isole ecologiche mobili”, oltre a contenitori ad hoc per i materiali più voluminosi, presso cui si potranno consegnare alcuni di quei rifiuti normalmente accolti presso i centri di raccolta aziendali. Sarà infatti possibile per i privati cittadini conferire materiali ingombranti, rifiuti di apparecchiature elettroniche (grandi e piccoli elettrodomestici, telefonini, parti di pc, ecc.), cartucce di stampanti, pile e batterie al piombo esauste, lampadine, neon, legno, metallo. I materiali raccolti saranno conferiti presso i centri di trattamento/recupero. Sarà inoltre possibile ricevere materiale informativo sulle buone pratiche della raccolta differenziata. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito www.amaroma.it.