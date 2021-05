Iniziative di riciclo nei Municipi dispari domenica 23 maggio

Parte domenica 23 maggio 2021, il primo step del progetto di recupero dei beni usati, nato dall’accordo tra Roma Capitale, Ama Spa e diverse realtà del Terzo Settore.

L’iniziativa è stata inserita all’interno della campagna “Il tuo quartiere non è una discarica”, la raccolta straordinaria e gratuita dei rifiuti urbani ingombranti, elettrici ed elettronici, organizzata da Ama Spa in collaborazione con il TGR Lazio.

Grazie alle associazioni che hanno sottoscritto i protocolli di intesa con Roma Capitale e AMA S.p.A. sarà possibile recuperare e riutilizzare tantissimi beni, come biciclette o parti di esse, libri, ausili per disabili, piccoli RAEE come cellulari e tablet che, diversamente, diventerebbero rifiuti.

“Questa semplice azione consente di ridurre i quantitativi di rifiuti che ogni giorno produciamo dando loro una seconda vita e la possibilità di sostenere ulteriori progetti sociali e culturali promossi dalle organizzazioni del terzo settore. Invitiamo tutti i cittadini a raggiungere le postazioni di raccolta e riciclo più vicine alimentando una filiera virtuosa nel rispetto dell’ambiente”, ha spiegato l’Assessora ai Rifiuti e al Risanamento Ambientale Katia Ziantoni.

Seguiranno, da qui ai prossimi mesi, numerose altre iniziative consultabili sul sito di AMA .

Le postazioni di riciclo

Di seguito l’elenco dei Municipi dispari con le postazioni di riciclo previste per domenica 23 maggio 2021:

* Municipio I

* NUOVA ACROPOLI – Piazza Vittorio (fronte Via Carlo Alberto)

* CICLONAUTI – Piazza Vittorio (fronte Via Carlo Alberto)

* BOOK-CYCLE – IL RICICLO DEL LIBRO O.d.V. in partnership con l’ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE FUORIRIGA – Piazzale Clodio (parcheggio Largo Livatino)

* Municipio III

* JONI AND FRIENDS ITALIA O.D.V. – Centro di Raccolta “Vigne Nuove”, Via dell’Ateneo Salesiano

* Municipio V

* NUOVA ACROPOLI ITALIA O.D.V. – Via Rovigno d’Istria (mercato Villa Gordiani)

* Municipio VII

* JONI AND FRIENDS ITALIA O.D.V. – Via Anagnina (fronte stabilimento Eriksson)

* NUOVA ACROPOLI ITALIA O.d.V. – Via Anzio (area parcheggio)

* ASSOCIAZIONE CULTURALE CICLONAUTI – Via Anzio (area parcheggio)

* Municipio IX

* NUOVA ACROPOLI ITALIA O.D.V. – Piazzale Cina

* Municipio XV

* ASSOCIAZIONE CULTURALE LIBRA – Largo Nimis (Labaro)

* W.A.Y.S. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS – Via Tieri (area parcheggio) Cassia/Olgiata