Insegue e tenta di investire un agente a Centocelle: arrestato 36enne con precedenti

I Carabinieri della Stazione di Roma Quadraro hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un 36enne di origini rom, senza occupazione e con precedenti penali, accusato di tentato omicidio.

Il provvedimento, emesso dal GIP del Tribunale di Roma, arriva al termine di un’indagine coordinata dalla Procura e condotta dalla Polizia Locale di Roma Capitale, che ha raccolto gravi indizi di colpevolezza nei confronti dell’uomo.

La pericolosa fuga del 21 ottobre:

Il 21 ottobre scorso, l’uomo era stato intercettato da una pattuglia della Polizia Locale dopo essere uscito ad alta velocità dal campo nomadi di via dei Gordiani a bordo di un’auto priva di copertura assicurativa.

Gli agenti, dopo aver verificato i dati del veicolo, hanno tentato di fermarlo, ma il conducente ha ignorato l’alt, dando il via a una fuga spericolata.

Inseguito fino a via Anagni, il fuggitivo ha urtato con l’auto un agente, facendolo cadere a terra. Non contento, ha poi tentato di investirlo nuovamente mentre era inginocchiato, ma l’azione è stata interrotta dall’agente che, in una mossa disperata, ha esploso un colpo di pistola, forando uno pneumatico del veicolo.

Nonostante il danno, l’uomo è riuscito a proseguire la fuga per un breve tratto, abbandonando infine l’auto per scappare a piedi. Durante la fuga, ha anche minacciato di morte gli agenti.

I tre passeggeri a bordo del veicolo, identificati e collaborativi, non hanno partecipato all’azione criminosa.

La cattura:

Le indagini, condotte con determinazione dalla Polizia Locale e coordinate dalla Procura di Roma, hanno permesso di ricostruire l’episodio e identificare il responsabile.

La sera di domenica 24 novembre, i Carabinieri del Quadraro hanno intercettato il 36enne durante un controllo stradale in via di Centocelle.

Gli accertamenti hanno confermato che l’uomo era destinatario del provvedimento restrittivo, immediatamente notificato. È stato quindi arrestato e condotto nel carcere di Regina Coeli, dove rimane a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

