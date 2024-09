Inseguimento da GTA sulla Pontina: ladro di 67 anni catturato dopo folle corsa contromano

Un inseguimento rocambolesco degno dei migliori film d’azione ha paralizzato il traffico sulla Pontina nel pomeriggio del 18 settembre. Tutto è iniziato ad Anzio, dove un uomo di 67 anni ha rubato una Jeep, ma non immaginava che il figlio del proprietario, accortosi del furto, avrebbe iniziato a inseguirlo, allertando i carabinieri.

Da lì è partita una folle corsa che si è trasformata in una pericolosa fuga contromano lungo la trafficata Pontina, seminando il caos per ben 17 chilometri.

La fuga ha raggiunto il suo apice nei pressi del chilometro 20, vicino a Pratica di Mare, quando il ladro ha perso il controllo della Jeep, rimanendo incastrato tra un furgone e il jersey spartitraffico.

Durante la corsa, l’uomo ha urtato diversi veicoli che procedevano regolarmente, mettendo a rischio la vita di molti automobilisti. Un inseguimento frenetico che sembrava tratto dal celebre videogioco GTA, ma questa volta tutto era fin troppo reale.

L’uomo, un 67enne già noto alle forze dell’ordine, è stato immediatamente arrestato e condotto nel carcere di Velletri, ma non prima di essere trasferito al pronto soccorso.

Infatti, dopo essere stato sottoposto a diversi controlli, è risultato positivo alla cocaina. Le sue condizioni non destavano particolare preoccupazione, ma la sua folle impresa ha lasciato una lunga scia di danni e disagi.

Il sequestro della Jeep ha segnato la fine della fuga, ma le ripercussioni sul traffico sono state pesantissime. La Pontina è rimasta bloccata per ore, con lunghe code in direzione Latina e un rallentamento verso Roma causato dai tanti curiosi che hanno rallentato per osservare l’accaduto.

Una giornata di ordinaria follia che si è conclusa con l’arresto del fuggitivo, ma che ha lasciato il segno su tutti coloro che si sono trovati a essere spettatori, volenti o nolenti, di un vero e proprio incubo stradale.

