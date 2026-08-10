Inseguimento nella notte a Valmontone: auto rubata finisce nei campi, bloccato 38enne in tuta nera da scasso

Una folle corsa a fari spenti lungo via Ariana, un’auto rubata finita fuori strada tra le zolle di un terreno agricolo e una fuga disperata a piedi nel buio pesto della campagna.

Si è concluso con un arresto e una caccia all’uomo ancora in corso il blitz notturno dei Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Colleferro, impegnati nelle attività di contrasto ai reati contro il patrimonio nel quadrante sud della provincia di Roma.

A finire in manette è stato un cittadino rumeno di 38 anni, residente a Latina e già noto alle forze dell’ordine per numerosi precedenti specifici. L’uomo è stato sottoposto a fermo di indiziato di delitto per il reato di ricettazione e trasferito nel carcere di Velletri.

Lo scontro sulla via Ariana e lo schianto nei campi

L’operazione è scattata quando la “gazzella” dell’Arma, durante un pattugliamento di routine lungo la direttrice di via Ariana nel territorio di Valmontone, ha incrociato un’autovettura Lancia che viaggiava a velocità sospetta. Dai controlli immediati eseguiti tramite la centrale operativa, il veicolo è risultato essere stato rubato la sera precedente nella città di Latina.

Alla vista dei lampeggianti, il conducente dell’auto ha affondato l’acceleratore tentando di distanziare i militari. Ne è nato un pericoloso inseguimento ad alta velocità protrattosi per alcuni chilometri, fino a quando il guidatore ha perso il controllo del mezzo. La vettura è schizzata al di fuori della sede stradale, terminando la propria corsa al centro di un campo agricolo marginale.

Kit da professionista del furto: guanti, arnesi e jammer nell’erba

A quel punto i due occupanti sono balzati fuori dall’abitacolo, cercando di far perdere le proprie tracce a piedi nella fitta vegetazione.

I Carabinieri si sono lanciati all’inseguimento a corsa nei campi, riuscendo a raggiungere e immobilizzare uno dei due fuggitivi. Il complice, sfruttando l’oscurità e il terreno impervio, è riuscito invece a dileguarsi temporaneamente.

L’uomo bloccato dai militari si presentava pronto per un’incursione: completamente vestito di nero, con cappuccio calato e guanti già indossati.

Durante la corsa a piedi il 38enne aveva tentato di disfarsi di un marsupio, subito recuperato dagli operanti. All’interno è stato rinvenuto un vero e proprio “kit da scasso” ad alta tecnologia:

Inibitore di frequenza (Jammer): un dispositivo elettronico utilizzato dalle bande specializzate per neutralizzare i sistemi di allarme e la codifica delle chiavi delle auto;

Attrezzatura tecnica: diversi arnesi atti allo scasso e torce portatili di alta intensità.

Tratto in arresto e condotto presso la Casa Circondariale di Velletri a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, il 38enne dovrà rispondere di ricettazione. Proseguono intanto a tutto campo le indagini dell’Arma per risalire all’identità del secondo uomo riuscito a fuggire.

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