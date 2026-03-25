Interruzione sulla Metro B per guasto tecnico: attivi bus sostitutivi

Mattinata da incubo per i pendolari romani. Intorno alle 9:30 di mercoledì 25 marzo, un guasto tecnico — ancora in fase di accertamento — ha mandato in tilt la linea B della metropolitana, paralizzando uno dei collegamenti più importanti della Capitale.

I primi segnali di criticità si erano manifestati già nelle ore precedenti, con rallentamenti e corse irregolari. Poi lo stop: Atac è stata costretta a sospendere la circolazione nel tratto centrale della linea, quello più strategico per gli spostamenti quotidiani.

L’interruzione ha interessato la tratta compresa tra Basilica San Paolo e Castro Pretorio, spezzando di fatto la linea in due tronconi.

Una situazione che ha avuto ripercussioni immediate su tutta la rete dei trasporti, rendendo inaccessibili via metro snodi fondamentali come Termini — crocevia con la linea A e con le ferrovie — e Colosseo, punto di interscambio con la linea C.

Per limitare i disagi, sono stati attivati bus sostitutivi lungo il percorso interrotto. Nel frattempo, i tecnici Atac sono intervenuti lungo la linea per individuare l’origine del guasto.

Tra le ipotesi al vaglio, un problema alla linea di alimentazione o al sistema di segnalamento. La priorità resta il ripristino della circolazione nel più breve tempo possibile, ma i tempi non sono ancora stati definiti.

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