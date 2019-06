“Intervenire su traffico e multipiano Tor Tre Teste”

“Nella Capitale ci sono molti edifici abbandonati che potrebbero essere messi in sicurezza e a disposizione della cittadinanza, un modo per riportare a nuova vita luoghi degradati. E’ quanto accade nella zona di Tor Tre Teste, in via Francesco Tovaglieri, dove è ubicato il multipiano che in tempi passati sarebbe dovuto servire come deposito e parcheggio Atac ma che non è mai stato utilizzato per questa finalità, e che ormai è lasciato abbandonato a se stesso.

“A seguito delle sempre più pressanti richieste di numerosi residenti della zona, abbiamo predisposto una mozione in Campidoglio che vorrebbe impegnare la sempre più immobile amministrazione grillina ad attivarsi per l’apertura di un parcheggio pubblico a disposizione della cittadinanza, visto che l’area in questione è interessata da un traffico veicolare congestionato oltre che ad una carenza di parcheggi. Con il nostro provvedimento intendiamo sbloccare le tante criticità e cercare di adibire detto immobile a parcheggio pubblico effettuando le prove di carico, la verifica dell’asfalto, nonché il ripristino di adeguata segnaletica e dell’illuminazione necessaria. Abbiamo altresì chiesto di potenziare il trasporto pubblico del quartiere Tor Tre Teste, che purtroppo è servito da una sola linea autobus che ha tempi di percorrenza troppo elevati in virtù del traffico presente”.

Lo dichiarano gli esponenti di Fratelli d’Italia Francesco Figliomeni, vice presidente dell’Assemblea Capitolina, Daniele Rinaldi coordinatore del partito in V municipio e Christian Belluzzo, consigliere municipale.