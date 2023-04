Interventi in nove municipi del Progetto Forest for Rome

Gli interventi di microforestazione urbana diffusa Forest for Rome si fermano temporaneamente. Il progetto mira a portare in tutti i territori piccoli moduli di forestazione didattica per mitigare la temperatura e restituire aria pulita, in prossimità di scuole e luoghi di aggregazione sociale.

Sono otto i microboschi messi a dimora questa primavera, dopo quello in via delle Vigne nel municipio XI, inaugurato lo scorso anno, per un totale di nove interventi, ai quali si aggiungeranno gli ulteriori sei a partire dall’autunno.

L’Assessora all’Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei rifiuti di Roma Capitale Sabrina Alfonsi ha inaugurato mercoledì 26 aprile gli ultimi due interventi previsti per questa stagione: il micro bosco urbano messo a dimora nel Parco di Villa Flaviana (Via Stefano Oberto) nella zona di Cinecittà Est insieme al Presidente del municipio VII Francesco Laddaga e, a seguire, con il Presidente del municipio V Mauro Caliste il microbosco nel Parco Giorgio De Chirico (via Giorgio Morandi).

Questi piccoli boschi si aggiungono ai precedenti inaugurati dall’Assessora Alfonsi nelle scorse settimane, in IV municipio, in un’area verde in via Igino Giordani; in municipio X in via Francesco Menzio, con i bambini e le bambine delle scuole limitrofe; in municipio VIII, al parco di Via Malfantei; in municipio VI al Villaggio Breda; in municipio XII in via Isacco Artom e in municipio XIII al Parco Nicholas Green.

Forest for Rome è un progetto nato con l’obiettivo di realizzare interventi di forestazione urbana diffusa su aree inutilizzate, mediante moduli replicabili sulla base delle estensioni di terreno disponibili. Alberi e arbusti per contribuire all’abbattimento delle emissioni di CO2 e particolato e contrastare isole di calore e inquinamento acustico. Ogni modulo è composto da 25 alberi e 16 arbusti, e una targa con un QR Code rinvia al sito del Comune di Roma, dove si possono trovare le informazioni sul progetto Forest for Rome e l’aggiornamento dello stato di avanzamento del progetto, man mano che vengono messe a dimora le piante.

“Forest for Rome è un progetto che costruisce il verde urbano facendolo diventare infrastruttura di città” ha commentato l’Assessora Sabrina Alfonsi nel corso dell’ultima iniziativa. “Si posizionano alberi e arbusti non solo per rendere più belli i luoghi ma anche e soprattutto per contribuire a migliorare la salute pubblica, la qualità dell’aria, mitigare la temperatura e restituire decoro. Tante le funzioni di questi moduli di bosco urbano, una su tutte quella didattica: abbiamo scelto di posizionarli in prossimità di scuole di ogni grado proprio per permettere a docenti e studenti di avvicinarsi al tema della cura dell’ambiente studiandone le diverse funzioni. Ora, con l’approssimarsi della stagione calda, è il momento di fermarsi con la messa a dimora degli alberi. Riprenderemo a partire dall’autunno, portando i microboschi negli altri municipi” conclude l’Assessora.