Intervento al laghetto del parco Palatucci

Nei giorni scorsi il VII gruppo di protezione civile di Tor Sapienza, attraverso la segnalazione del fotografo ambientalista Franco Menenti che ha segnalato un calo dell’acqua del laghetto e attraverso la collaborazione del presidente del gruppo di protezione civile Ettore Moriconi si è immediatamente intervenuti a riempire di circa 30 cm lo stesso laghetto.

La loro professionalità a salvaguardia del territorio ha riportato alla normalità la situazione, allo stesso tempo sono stati avvisati sia l’assessore comunale Laura Fiorini e quello municipale Stefano Cicerani per un pronto intervento per capire il problema di questa perdita d’acqua.

Grazie ancora al fotografo Franco Menenti siamo venuti a conoscenza dell’interessamento dell’assessore ambientale del V municipio ing. Stefano Cicerani che ha contattato gli assessori comunali all’Ambiente Laura Fiorini e ai Lavori pubblici Linda Meleo.

L’intervento del servizio giardini ha permesso di individuare il problema consistente in un guasto elettrico per il quale si sta intervenendo e, nel lasso di tempo necessario per la riparazione, il servizio giardini provvederà con autobotti a riempire il laghetto per la salvaguardia della flora e della fauna dello specchio d’acqua del parco Palatucci.