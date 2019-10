Intervento AMA in via delle Abelie

Si stanno effettuando, in questi giorni, interventi a via delle Abelie.

A parlarne l’Assessore alle Politiche Ambientali del V Municipio, Dario Pulcini: “AMA, su nostra segnalazione, sta effettuando una pulizia e un diserbo anche nelle vie limitrofe.

Le operazioni sono iniziate ieri e proseguiranno nei prossimi giorni.

Vogliamo garantire, nel più breve tempo possibile, decoro a queste strade rendendole fruibili per la cittadinanza.

Continuo a ringraziare i cittadini per le preziose segnalazioni che ci aiutano a coordinare il lavoro che svolgiamo con AMA e con i vari uffici tecnici.

La pulizia della nostra città è qualcosa che riguarda tutti.

Come Amministrazione ci teniamo ad aggiornare i cittadini sui lavori che vengono svolti di volta in volta sul territorio per garantire trasparenza e chiarezza d’informazione”.