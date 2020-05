Intervento dell’Ufficio Giardini al Torrione Prenestino

Dario Pulcini, Assessore alle Politiche Ambientali del V Municipio, – in un comunicato stampa – aggiorna la cittadinanza sugli interventi di manutenzione e pulizia che l’amministrazione sta effettuando nelle aree verdi del territorio per garantire parchi puliti e salubri, aspetto ancora più importante in questo periodo di transizione dall’emergenza socio sanitaria alla ripresa della quotidianità.

Fra le aree interessate dall’intervento, nei giorni scorsi, c’è il Parco del Torrione Prenestino, nel quartiere Pigneto. Qui è intervenuto il Servizio Giardini con un’attenta e profonda pulizia, restituendo bellezza al parco.

L’Assessore, soddisfatto dall’intervento ha commentato: “Finalmente ritorna la presenza dell’amministrazione al Torrione Prenestino. Ringrazio il Servizio Giardini per l’intervento eseguito a dovere, ma soprattutto ringrazio tutti i volontari che ogni giorno, guidati da senso civico e amore per il proprio quartiere, dedicano il loro tempo alla cura di ciò che è di tutti”.

Come spiegato proprio da Pulcini, per circa 8 anni l’area verde è stata curata e pulita dai volontari. Solo dal 2010 il Torrione e l’annesso parco, dopo i restauri al mausoleo, sono tornati fruibili alla cittadinanza. Ora, invece, è iniziato un nuovo corso per l’area intorno al Torrione Prenestino. Come ribadito dall’Assessore all’Ambiente: “L’intervento nei giorni scorsi del Servizio giardini è un punto di ripartenza per il parco, che attraverso la sinergia tra cittadinanza e Municipio potrà sicuramente risplendere nuovamente”.

L’obiettivo della Giunta è di valorizzare le opere artistiche ed archeologiche situate nel territorio del V Municipio spesso dimenticate. A tal proposito Dario Pulcini ha dichiarato: “Il nostro Municipio è il secondo, dopo il centro storico, per quantità e qualità di beni archeologici; molti di questi sono inoltre in aree verdi, per questo stiamo provvedendo congiuntamente alla tutela archeologica e ecologica del Municipio. Il nostro lavoro potrà giungere a compimento grazie alla collaborazione di tutti, cittadini compresi che svolgono un fondamentale ruolo nella valorizzazione della nostra città”.