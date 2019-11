Intervento su via Basiliano di pulizia e rimozione dei rifiuti

Come annunciato la scorsa settimana dall’Assessore alle Politiche Ambientali del V Municipio, Dario Pulcini, è in corso un intervento di pulizia e rimozione dei rifiuti su via Basiliano, sottopasso stradale di viale della Serenissima.

Pulcini spiega: “L’operazione, che era attesa dalla cittadinanza, si sta svolgendo per restituire decoro ad un tratto di strada troppo spesso vittima di abbandono di rifiuti e di materiali da parte degli incivili.

Le operazioni sono svolte in sinergia con AMA e con la Polizia Locale”.

L’intervento proseguirà poi anche sulla limitrofa via Herbert Spencer.

L’Assessore alle Politiche Ambientali ha poi detto:”Continua il nostro cammino, a volte in salita, per restituire decoro e dignità alle strade del nostro territorio, sanzionando chi abbandona i rifiuti”