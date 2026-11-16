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Invasione di pappagalli verdi alla Magliana, auto rovinate e marciapiedi impraticabili: scatta l’allarme dei residenti

Guano ovunque, carrozzerie corrose e rischio cadute. FdI presenta un'interrogazione in Campidoglio e chiede al Municipio XI pulizie straordinarie e dissuasori non cruenti

C.F. - 16 Novembre 2026

Carrozzerie rovinate, marciapiedi sporchi e scivolosi e continue spese per il lavaggio quotidiano delle vetture. È la situazione segnalata dai residenti di via della Magliana a causa delle numerose colonie di parrocchetti — i pappagalli verdi — che stazionano sugli alberi in prossimità dei parcheggi pubblici, provocando disagi igienico-sanitari e rischi per i pedoni con l’accumulo delle deiezioni su strade, marciapiedi e auto in sosta.

L’iniziativa istituzionale in Assemblea Capitolina

A farsi portavoce delle proteste sono il consigliere comunale di Fratelli d’Italia Federico Rocca, il responsabile del Dipartimento Ambiente della Federazione Romana di FdI Piergiorgio Benvenuti e il responsabile del Coordinamento FdI dell’XI Municipio Claudio Cocciatelli, che chiedono interventi tempestivi al Campidoglio e al Municipio XI.

Rocca ha annunciato la presentazione di un’interrogazione in Campidoglio per verificare quali iniziative l’Amministrazione intenda adottare per ripristinare pulizia, sicurezza e decoro urbano. «Chiediamo una verifica tecnica e ambientale, interventi di pulizia straordinaria e periodica, il monitoraggio della colonia e la valutazione di sistemi di dissuasione non cruenti, con il supporto di esperti e nel pieno rispetto della normativa sulla tutela della fauna selvatica», dichiarano i tre esponenti di FdI, sollecitando al Sindaco, all’Assessorato capitolino competente e al Municipio XI risposte concrete e tempi certi per una gestione scientifica del verde urbano.

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