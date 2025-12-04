Invasione golf car a Roma, il Campidoglio chiede regole più dure per proteggere l’area UNESCO

Risciò elettrici, golf cart pieni di turisti, piccoli mezzi che spuntano davanti a Colosseo, Pantheon e Fontana di Trevi come funghi.

È diventata questa la nuova scena quotidiana nel cuore di Roma, dove il confine tra folklore e caos urbano si sta facendo sempre più sottile.

Ora però il Campidoglio vuole mettere un freno. L’Aula Giulio Cesare ha approvato una mozione che punta a introdurre regole chiare e più stringenti per la circolazione dei mezzi turistici leggeri nelle zone più fragili del centro storico, spesso trasformate in punti di sosta, improvvisate basi logistiche e piccoli hub commerciali su ruote.

“Situazione fuori controllo”

A lanciare l’allarme è la consigliera della Lista Civica Gualtieri Sindaco, Elisabetta Lancellotti, che da mesi raccoglie segnalazioni e lamentele dei residenti.

«La criticità è sotto gli occhi di tutti» afferma. «Questi mezzi stazionano davanti ai monumenti, occupano spazio, creano confusione e mettono a rischio decoro e sicurezza».

Un paradosso, spiega, se si considera che Roma è impegnata da anni in un percorso di riduzione del traffico nelle aree più delicate. Eppure, mentre auto e motorini vengono allontanati, i risciò elettrici continuano a moltiplicarsi senza alcun limite reale.

Il nodo: una legge regionale troppo permissiva

Il problema, secondo Lancellotti, sta tutto nella normativa del Lazio. Per esercitare l’attività basta una semplice SCIA, senza limiti numerici, controlli stringenti o requisiti particolarmente rigidi.

In pratica, chiunque può avviare un servizio turistico su ruote nel cuore della Capitale, con il risultato di una giungla di operatori improvvisati e mezzi che spuntano ovunque.

La consigliera ricorda che il centro di Roma è patrimonio UNESCO dal 1980, e cita l’esempio della Toscana, che ha introdotto norme specifiche per i comuni a forte richiamo turistico.

Firenze, proprio grazie a quel quadro regolamentare, ha potuto approvare un regolamento dedicato per proteggere la sua Area UNESCO.

L’appello al Lazio: “Dateci gli strumenti per intervenire”

Da qui la richiesta alla Regione: aggiornare la legge, permettendo a Roma Capitale di fissare criteri, limiti, percorsi e regole certe per questi mezzi, oggi lasciati sostanzialmente senza controllo.

«Non vogliamo penalizzare il turismo» precisa Lancellotti. «Vogliamo invece garantire un modello di mobilità ordinato, sostenibile e rispettoso della bellezza del nostro centro storico. Per farlo servono strumenti normativi adeguati».

Tra decoro e turismo: un equilibrio da ricostruire

La palla ora passa alla Regione Lazio. Intanto la città continua a interrogarsi su come conciliare turismo e tutela del patrimonio.

Perché se da un lato i risciò offrono un modo alternativo e divertente di scoprire Roma, dall’altro rischiano di trasformare l’area UNESCO in un gigantesco parcheggio di micro-veicoli.

La mozione del 2 dicembre è il primo passo per riportare ordine, ma il vero cambiamento – quello legislativo – dovrà arrivare più in alto.

