Invisibile per salvarsi dalla ‘ndrangheta: morta Denise Cosco, la figlia di Lea Garofalo che sfidò il padre boss

Ha lottato tra la vita e la morte per giorni in un letto d’ospedale, stretta in quel silenzio protetto che era diventato al tempo stesso il suo scudo e la sua prigione dorata.

Si è spenta così, a trentacinque anni, Denise Cosco, morta ieri mattina in ospedale a Roma dopo essere precipitata domenica scorsa dal terzo piano della palazzina dove viveva ad Ariccia, figlia simbolo di Lea Garofalo, la donna che sfidò i clan della ‘ndrangheta crotonese e pagò con la vita la scelta di spezzare l’omertà della propria famiglia.

Denise ha scelto di farla finita lanciandosi dal balcone, cedendo sotto il peso insostenibile di una felicità negata, di un’esistenza trascorsa sotto falso nome e nell’ombra costante della vendetta mafiosa.

La testimonianza chiave che fece tremare i boss

La figura di Denise rimarrà impressa nella storia del riscatto civile contro le mafie. Fu la sua deposizione lucida, appassionata e senza esitazioni a guidare i giudici della Corte d’Assise di Milano nell’incriminazione del proprio padre, Carlo Cosco, figura di spicco delle ‘ndrine calabresi trapiantate in Lombardia:

L’agguato e il depistaggio: Nel novembre 2009, Lea Garofalo fu attirata a Milano con l’inganno dal suo ex compagno. Sequestrata, torturata per ore e massacrata a colpi d’arma da fuoco, il suo corpo fu distrutto dal fuoco e le ceneri disperse per cancellare ogni traccia.

Le condanne: Grazie alle rivelazioni della ragazza, Carlo Cosco, suo fratello Vito, Rosario Curcio e Massimo Sabatino sono stati condannati in via definitiva all’ergastolo, mentre Carmine Venturino (ex fidanzato di Denise) ha incassato 25 anni di reclusione.

Le origini del riscatto e la memoria di Lea

La storia di Lea e Denise affonda le sue radici a Petilia Policastro, roccaforte mafiosa del crotonese.

La decisione di collaborare con lo Stato maturò in Lea all’indomani dell’assassinio del fratello Floriano Garofalo. Fu la donna a rivelare alla Magistratura capitolina e milanese l’identità del killer, indicando proprio il cognato del suo compagno.

Un percorso di liberazione che Lea cercò di trasmettere alla figlia, ma che le costò la vita quando credette alle false promesse di pacificazione avanzate dall’ex partner per sottrarla al programma di protezione.

Il cordoglio di Don Ciotti: “Il suo fragilissimo equilibrio si è spezzato”

Particolarmente toccante la nota diffusa da don Luigi Ciotti, fondatore di Libera e del Gruppo Abele, da sempre vicino a Denise nel suo difficile cammino sotto copertura:

“Si è spenta una giovane donna coraggiosa e sofferente. Vogliamo immaginarla di nuovo unita in un abbraccio infinito con la sua mamma. Il coraggio e la sofferenza sono stati i due poli attorno a cui ha ruotato l’intera esistenza di Denise, due piatti di una bilancia che ha provato con tutte le sue forze a mantenere in equilibrio. Oggi qualcosa dentro la sua anima inquieta e sensibile si è spezzato per sempre.

Denise voleva essere libera, voleva vivere in autonomia senza rassegnarsi a rimanere invisibile. Aveva la medesima sete di vita e di amore di Lea. A lei diciamo grazie per la strada percorsa insieme e scusa per non essere riusciti a proteggerla fino in fondo. Non giudichiamola e non compatiamola: resti nel nostro impegno quotidiano”.

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