io resto a casa, terzo giorno

Continuavo a pensare a cosa potessi fare io di buono, nel mio infinito piccolo, in questa drammatica situazione. Ma certo! Scrivere. Condividere. Provare a stare insieme con le parole, ascoltare e rispondere. Ecco farò questo!

Cari tutti quelli che avranno la bontà di leggermi, desidero scrivere una volta al giorno, per tutta la durata di questa surreale quarantena da Coronavirus.

Una volta al giorno per raccontare, suggerire, provare a capire, urlare, piangere e ripartire tutti insieme. Uno spazio bianco da riempire.

Proporre uno spunto.

Io personalmente se c’è una cosa che ho intenzione di comprendere bene questa volta, è che la storia del piccolo orticello… deve essere seppellita definitivamente per “arare” tutti uniti un campo fertile dove ognuno possa costruire un pezzo della sua vita, gioia e libertà!

Forza amici si comincia!

#tutti a casa

Tutti a casa. E si fa presto a dire tutti a casa… Jovanotti scriveva: “Io voglio andare a casa, la casa dov’è… la casa dove posso stare in pace con te (… 1997…, sì lo so un po’ datato ma i più sapranno di cosa parlo, il resto andate ad ascoltarla perché merita, soprattutto in questo momento).

Non starò qui a sentenziare se è giusta o sbagliata come misura, non è questa la sede e neanche il momento; se giusto o sbagliato lo diremo fra anni, quindi sedetevi comodi e parliamo d’altro, il gioco “io avrei saputo di certo cosa fare e quale giocatore schierare sulla fascia” lo facciamo dopo.

Quindi dicevamo… Chiusi in casa. E qui casca subito l’asino signore e signori miei. Avete mai sentito quel modo di dire

“Devi stare attento a ciò che desideri, potresti ottenerlo”?

(Citazione del cattivo Top Dollar nel film “Il corvo” – 1994… di nuovo anni 90′, che nessuno ironizzi. Se non l’avete visto correte ai ripari immediatamente) beh, ora ci è successo!

Quando ancora alle 5 del pomeriggio facevamo lo slalom tra decine di impegni, lieti e meno, e il miraggio di tornare a casa è ancora lontano. Quando suona la sveglia la mattina e l’unica cosa che desideri è quella di sopprimerla e rimanere a letto almeno altre due ore. Quando per uscire da casa saresti disposto a pagare profumatamente qualcun altro, perché in ufficio vedrai ancora una volta la faccio del tuo capo, che prima di dirti buongiorno ovviamente ti chiede se hai fatto quello che ti ha chiesto ieri un minuto prima di uscire.

Ecco. Concentriamoci su questo. Per un momento. Ancora un po’… si… visualizziamolo meglio, eccolo, adesso che hai fatto quella smorfia sbilenca, l’hai centrato.

Ora, prima di procedere, facciamo una doverosa precisazione. E’ chiaro che nessuno di noi si augurava che il mondo fosse travolto da una pandemia e che il paese rischiasse un tracollo economico per poter rimanere a casa. Questa mi sembra cosa ovvia. Nessuno di noi avrebbe disegnato uno scenario tanto nero pur di non vedere la faccia del proprio capo o per chiudere qualche giorno la propria attività.

Il punto però è che ci troviamo a casa. Costretti dagli eventi terribili, ma a casa.

Tempo e valore

Per la serie ogni giorno ha la sua pena, partiamo da qui. Non è nelle nostre possibilità cambiare il corso degli eventi, quindi tentiamo di dipanare la matassa dei pensieri che abbiamo in testa e afferriamo un lembo.

Se devo stare a casa, e dobbiamo farlo davvero, che questo tempo trovi il suo valore. Valore che bella parola. Tempo e valore.

Anche qui, fermi un momento (tanto siamo fermi a casa), quante volte ci siamo chiesti il valore del nostro tempo. Non quello economico, no. Qui non possiamo remunerare il nostro tempo ma solo provare a guardarlo e dargli il giusto valore per noi.

Una rivoluzione. Il tempo nelle tue mani.

Oddio, no, che roba è. Non maneggiamolo come se fosse la Kryptonite verde di superman ma accogliamolo come la cosa più cara al mondo… perché lo è.

Resilienza

E’ vero non possiamo fare il 90% delle cose che vorremmo fare: viaggi, amici, palestra, locali, centri benessere, shopping… Ok avete ragione ma non per questo dobbiamo pensare che il tempo da trascorrere con la nostra famiglia e con noi stessi debba essere necessariamente da buttare o da maledire.

E’ il momento di fare i conti con il focolare, nel senso buono del termine.

So bene che nessuno di noi ha la serenità necessaria per trarre il meglio da questa situazione, e che i suggerimenti a trovare il lato positivo della faccenda urtano il sistema nervoso, ma non è questo quello che intendo. Non sto suggerendo di decorare il balcone con dei fiori o di preparare torte alle fragole per scacciare i brutti pensieri (anche se il balcone obiettivamente è un disastro e che cucinare aumenta la serotonina). Sto chiedendo di esercitare la resilienza. Resilienza: la capacità di reagire di fronte a traumi, difficoltà, ecc.

Risorse

Esploriamo le nostre risorse. Non diamo sfogo al peggio di noi, lamentandoci delle chat di gruppo impazzite in questi giorni, criticando qualsiasi decisione presa dagli altri e postando foto di gente in giro, per crocifiggerla a prescindere, ma giustificando però ogni nostra singola azione. No. Vi supplico usciamo dal tunnel.

Resilienza ragazzi miei. Resilienza.

Proviamoci. E’gratis.

Io ci sto provando. E’ difficile ma è il contributo che possiamo dare in questa condizione paradossale.

Una condizione dove si passa da discriminatori a discriminati alle frontiere anche se si viaggia con la Louis Vuitton. Dove senza nessuna colpa ci viene negata la libertà e il tempo può diventare il peggior nemico di ognuno.

Il bacio

Ieri il mio primo gesto di resilienza è stato un bacio. Ho guardato mio marito e ho pensato che a volte mi lamento con lui perché mi sento trascurata, non apprezzata e che mi aspetto spesso da lui cose che non immagina nemmeno per superficialità.

L’ho guardato di nuovo. E ancora. Poi mi sono alzata e l’ho baciato. Ma non quei bacetti distratti che ci si scambia quando si esce o si rientra da casa. Un bacio vero. Cercato. Voluto e sentito. Lungo e speciale. Resilienza. Ho smesso di aspettarlo, l’ho dato io, ed è stato inaspettatamente l’inizio.

Qual’è il vostro inizio? Qual’è il vostro gesto di resilienza oggi?

Ilaria Pacelli