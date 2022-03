Io, violentata da mio zio poliziotto

Ho letto un articolo sul Corriere della Sera, ho scaricato il libro su e-book. Ho riflettuto per non rischiare di ricopiare, poi ho pensato che la storia andava raccontata perché è successa e purtroppo succederà ancora, in tante parti di questo nostro mondo.

Il libro di Belén López Peiró è: Por qué volvías cada verano, in spagnolo. Perché tornavi ogni estate, in italiano.

ATTO DI DENUNCIA

All’attenzione del Giudice

1’ OGGETTO

Con la presente, io sottoscritta sporgo formale denuncia per un reato contro una persona, di cui risulto vittima. A tale scopo chiedo l’immediato intervento della giustizia cosi’da dare inizio alle attività investigative di carattere penale che consentano di accertare i fatti e di individuarne l’autore

2’ DENUNCIATO

Sesso maschile. Stato occupazionale: membro del Ministero della Difesa nella provincia di Buenos Aires. Commissario, 47 anni, residente presso calle Belgrano 86 a Santa Lucia, provincia di Buenos Aires.

3’ EVENTI

Sono nata nella Capital Federal il 24 febbrio 1992, in una famiglia costituita da mia madre,mio padre e mio fratello. Attualmente ho 22 anni, sono studentessa e redigo il presente atto per denunciare cosa ho vissuto, sofferto e subito durante la mia adolescenza, cosi’ da ottenere giustizia. Mio zio ha abusato sessualmente di me in diverse occasioni, nel periodo compreso tra i miei 13 e i 17 anni.

4’ QUALIFICAZIONE LEGALE

Conformemente a quanto esposto, e fatto salvo che le suddette attivita’ investigative conducano ad altra configurazine di reato, la condotta denunciata viene a presentarsi quale reato di “ABUSO SESSUALE”.

5’ PETIZIONE

Tutto cio’ premesso : chiedo: che si consideri come correttemente presentata la denuncia e si disponga una udienza per la ratifica; che si dia inizio alle attivita’ investigative di carattere penale, le quali consentano di accertarei fatti e di individuarne gli autori.

Con osservanza e in conformita’ che

GIUSTIZIA SARA’ FATTA

Non ho ancora avuto giustizia: i familiari che mi hanno creduto e il libro sono stati il mio unico risarcimento.

Quando si slaccia gli anfibi e appoggia la pistola sulla credenza della sala da pranzo, lei fa finta di dormire. È nella sua cameretta, addosso ha il pigiama che le hanno regalato per il compleanno. Mentre resta immobile, lui si sdraia alle sue spalle. Le chiede un massaggio con la crema della mamma. Poi la violenta.

Lui ha più di 40 anni, lei 15 ed è sua nipote. Dai 13 ai 17 anni Belén López Peiró subisce molestie. In quel periodo trascorre le estati a casa dei suoi zii. Sono loro a occuparsi di lei mentre i genitori lavorano. A Santa Lucía, tre ore di strada da Buenos Aires, abitano poco più di 2000 persone. C’è una stazione di polizia, l’unica, e lì lavora lo stupratore. Non è ancora adolescente quando la violenta per la prima volta. Quell’arma stretta all’uniforme diventa simbolo di potere e di pressione. Belén López ha paura, resta in silenzio. E allora perché tornavi ogni estate? Ti piace soffrire? Perché non rimanevi a casa tua? le chiede la zia quando lei racconta cosa ha vissuto. A quelle domande non sa rispondere.

Ci sono dei momenti in cui le immagini di quei pomeriggi, di quelle notti, arrivano all’improvviso, sono sfocate, ingombranti. Belén ricorda di quando negava tutto, anche a sé stessa. A 17 anni, con la prima relazione importante, frequenta meno la casa degli zii, e gli abusi finiscono. Per oltre un anno non ho voluto avere relazioni, quando ho iniziato ad avere rapporti con il mio fidanzato mi sono resa conto che l’amore non si paga con il corpo, se ti accudiscono non significa che ti devono violentare. Abusi diventati dipendenza economica.

Si confronta con una cugina più grande e decide di denunciare. È il 2014, ha 22 anni. Mia cugina aveva vissuto una situazione simile ma non poteva dire niente, lo stesso zio l’aiutava e l’aiuta ancora oggi economicamente e lei continua a vivere lì, a cinque isolati da lui. In quel momento ho pensato che se non avessi fatto niente qualcun’altra sarebbe stata violentata La cugina alla fine testimonia contro di lei. La famiglia di suo zio e molti cugini le voltano le spalle.

la prima a etichettarla è stata la giustizia. Sul fascicolo si legge in modo chiaro: la vittima Belén López Peiró. Volevo che le persone provassero ciò che ho provato io quando ho letto il mio fascicolo, volevo narrare la voce della giustizia ma non ho potuto perché ha un linguaggio proprio. La formalità delle carte accentua un senso di abbandono.

Del libro, ai genitori e a suo fratello non dice niente. Lo scoprono dopo un invito a una presentazione.

L’importante non erano i nomi, quella storia, la nostra, non si ripeteva solo in Argentina ma in altri Paesi del mondo. La violenza attraversa le frontiere e loro dovevano capire che la scrittura è ciò che mi stava salvando.