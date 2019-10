ioleggoperTE alla Libreria Tiburtina Incipit con Bibliopoint Perlasca

Dal 19 al 27 ottobre 2019 parte l’iniziativa nazionale #ioLeggoPerché. Recandosi alla Libreria Tiburtina Incipit con cui Bibliopoint Perlasca è gemellata si potrà scegliere uno o più libri da donare alla biblioteca accompagnandolo con una dedica speciale.

Per ogni libro donato l’Associazione Italiana Editori poi ne manderà un altro!

Inoltre per tutti coloro che doneranno un libro per la scuola primaria del Perlasca ci sarà uno sconto del 15% sui propri acquisti!

E dato che quest’anno si è deciso di fare le cose in grande, la scuola parteciperà anche al contest #ioLeggoPerché, organizzando in libreria alcune iniziative di promozione della lettura dedicate a grandi e piccoli!

Appuntamento in LIBRERIA!

#ioleggoperTE

Dal 19 al 27 ottobre

(presso la libreria Tiburtina Incipit, via Marcotti 51)

19 ottobre, h.16

Storie lette dai ragazzi della primaria del Perlasca

21 ottobre, h 14

Storie lette dai ragazzi della secondaria del Perlasca

22 ottobre, h 17:30

LAB in trasferta. Il gruppo di lettura si incontra in libreria per parlare dei tre capitoli dei Promessi Sposi sull’Assalto ai forni

… e a breve le date degli altri incontri!