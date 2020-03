IoRestoaCasa: quindicesimo giorno

Cari tutti. Inizia la terza settimana di pandemia (per i più).

Allora com’è il bilancio?

Positivo, no?! …Cosa?… Sì certo, possiamo dire positivo se non contiamo alcune eccezioni di queste settimane.

Per eccezioni intendo qualche piccolissima sfumatura che magari può esserci sfuggita di mano.

Vediamo.

Per chi in casa è single

Vivete da soli. E la quarantena sta mettendo a dura prova il vostro innato amore per gli spazi individuali, che stanno diventando lande deserte impraticabili.

Per evitare un TSO (Trattamento Sanitario Obbligatorio) avete pensato bene di riconciliarvi con quel vecchio amico d’infanzia con il quale avevate perso i contatti, per via di una lite di cui non ricordate neanche più la motivazione. L’avete chiamato e dopo aver rotto il ghiaccio l’avete invitato a casa per un thè….si, l’avete fatto. E senza mascherina per giunta… gli amici immaginari non sono nell’elenco dei divieti del decreto emergenza.

Quindi il vostro amico immaginario Giovanni poteva entrare. E può tornare per giunta! Giusto.

Non avete trasgredito nessuna regola ma facciamo che a fine quarantena, eviteremo di raccontarlo agli amici in carne ossa e riporremo di nuovo il nostro amico immaginario nell’armadio, come abbiamo fatto a 5 anni e mezzo, in cambio della bici nuova. ok?

Vita in famiglia-scuola

Vostra figlia vi ha chiesto, come sempre, una mano per i compiti.

E voi sfoderando il vostro miglior sorriso avete accettato con entusiasmo, perché non sapevate minimamente a cosa stavate andando incontro. Un mostro chiamato “didattica a distanza”.

Didattica a distanza… per gli insegnanti, per voi si è tradotto in un inferno fin troppo vicino.

Avete dovuto riaccendere il pc di casa, povera anima indifesa, l’ultima volta era stato questa estate per scaricare le foto delle vacanze, quindi alla prima accensione è esploso assalito da infiniti aggiornamenti di sistema che erano meschinamente in agguato nell’ombra della stanza, tipo i demoni che vanno a prendere l’anima di Carl che aveva ucciso Patrick Swayze in Ghost (1990, altra vecchia perla cinematografica, da rispolverare in tempi di pandemia).

Avete presente l’insegnante di matematica, quella ‘stronzetta’ con l’aria saccente che ad ogni colloquio non hai mai perso occasione per lanciare frecciatine sul tempo che dedicate a vostro figlio?! Ecco, ora è nel vostro, salotto. Si, si nel vostro salotto. Un’avvincente conference call per la lezione di geometria sull’area del romboide, le ha permesso di violare anche la vostra casa.

Avete fatto decine di prove, addestrato il cane a non abbaiare, il marito a non girare in mutande e a parlare in italiano corretto per almeno 45 minuti. Siete riuscite a coinvolgere persino il figlio minore, convincendolo a chiedervi la merenda in inglese ad un vostro cenno della mano, in cambio di un videogioco nuovo per la Play.

Avete seguito un tutorial con il parrucchiere di fiducia che vi ha spiegato come fare lo shatush a casa e dopo aver messo la carta da forno sui punti luce del soggiorno, per meglio far risaltare alla luce le sfumature bionde della chioma, avete finalmente eseguito l’accesso a quell’infernale programmino di classe, posizionandovi tipo la Gruber davanti alla telecamera.

Sembrava tutto perfetto ma la ‘stronzetta’ ha vinto di nuovo. Vi ha costretto ad alzarvi per andare stampare i compiti, e proprio mentre stavate per portare la vittoria a casa, alzandovi avete mostrato il tallone di Achille. Sotto la camicetta verde smeraldo di Zara collezione Kate Middleton, allacciata sul collo lateralmente come la più smaliziata delle fashion blogger, avete sfoggiato il pantalone del pigiama. Sbiadito, vecchio e con due patacche di sugo in bella vista.

Fine di una triste storia di rivalsa cominciata bene.

… sempre in casa

Voi non state pulendo la vostra casa. La state smontando! La ferramenta del quartiere è rimasta aperta e la cliente più affezionata siete voi.

Dopo aver sostituito le maniglie della cucina, riverniciato la ringhiera del balcone e riposizionato le mensole del salotto, avete chiesto al ferramenta l’inventario del negozio, per regolarvi sui materiali edili disponibili per una ristrutturazione più accurata.

Per fortuna il Comune di residenza non vi risponde e non avete potuto regolarmente aprire la CILA (comunicazione Inizio Lavori). Questo ha evitato a vostro marito l’ennesimo tic nervoso e ha rinviato la compilazione delle carte per il divorzio breve, pronte sul tavolo della cucina.

OK. facciamo passare un’ultima eccezione.

Per non fare la fine di Toula Portokalos…

L’ansia. L’ansia con la quale state facendo i conti da giorni.

Quella che oscilla in ugual misura tra i due interrogativi che serpeggiano nelle case degli italiani neanche troppo discretamente: quando finirà la quarantena?

Quando ne usciremo, il bel Paese sarà in grado di ripartire?

Parafrasando un genio inarrivabile come Eduardo de Filippo vi dico

“adda passà a… quarantena!”

Quindi inutile logorarci in quesiti che in questo momento non hanno risposta… piuttosto… smontando il soppalco del bagnetto di servizio avete ritrovato Cluedo e Taboo, perché non organizzare una bella partitina? Magari in conference call con gli amici!?

Mi raccomando prima di avviare la videochiamata assicuratevi di essere vestiti sopra e sotto e se usate le cuffiette non alzatevi d’improvviso per mimare una parola… potreste fare la fine di Toula Portokalos in “Il mio grosso grasso matrimonio greco”, quando conosce Ian, il suo futuro marito e finisce a terra decapitata dalle cuffiette dell’auricolare.

Non avete visto questa scena?!?! Ne questa ne tutte le altre citate fin ora??!! Mi dispiace… meritate la quarantena… Di certo una quarantena cinematografica almeno!