IPA, Figliomeni (Fd’I): relazione Corte dei conti certifica che avevamo visto giusto

“Un vecchio aforisma di Voltaire diceva che ‘il tempo è galantuomo’ e con l’IPA lo è stato. Le irregolarità e le anomalie nella gestione dell’Istituto di previdenza e assistenza per i dipendenti di Roma Capitale che per anni abbiamo continuamente denunciato con interrogazioni, denunce, esposti alla Corte dei Conti e con la richiesta della costituzione di una commissione d’indagine – bocciata dall’allora maggioranza grillina – finalmente sono state messe nero su bianco dalla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti per il Lazio nella relazione sulla situazione finanziaria dell’Ipa.”

Lo dichiara Francesco Figliomeni, responsabile nazionale delle politiche sociali di Fratelli d’Italia.

“Siamo soddisfatti – prosegue Figliomeni – che la verità, seppur con i suoi tempi, sia emersa perché lo dovevamo ai tantissimi dipendenti capitolini che ogni giorno compiono con diligenza il loro dovere e che avevano affidato i loro risparmi ad un’Istituto usato dalla maggioranza capitolina di turno per piazzare gli amici degli amici. Siamo certi che ora in tanti saliranno sul carro dei vincitori per prendersi meriti ed attaccarsi medagliette sul petto, ma la storia resta scritta negli atti e nei documenti presentati e nessuno potrà cambiarla”.