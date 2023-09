Iscriversi alle Biblioteche di Roma conviene

Puoi effettuare l’iscrizione on-line o presso una delle sedi del Sistema, e sarà valida per tutto il circuito delle Biblioteche di Roma. Scopri quale è la Biblioteca più vicina a te!

Una volta effettuata la registrazione devi tempestivamente aggiornare, dalla tua area personale o avvisando la biblioteca di riferimento, eventuali variazioni dei recapiti e-mail, telefono, domicilio.

Hai a disposizione quattro tessere, che puoi trovare al seguente link: Iscrizione.

Con l’iscrizione a Biblioteche di Roma per fruire da remoto di uno straordinario patrimonio culturale, senza confini fisici e materiali, un’offerta di risorse documentarie senza precedenti a tutti gli iscritti indipendentemente dal tipo di tessera d’iscrizione. Il primo, semplice passo è iscriversi alle Biblioteche di Roma: basta cliccare sul tasto “Accedi” sulla homepage di Biblioteche di Roma, poi seleziona l’opzione “Registrati on-line!!”, scegli la tua biblioteca preferita e inserisci i dati richiesti. Clicca qui per iscriverti gratuitamente adesso.

Biblioteche di Roma mette a disposizione degli iscritti un ricco patrimonio culturale che conta: 1 milione di Libri, Film, Audiolibri, CD, 80.000 e-book e edicola digitale, che dispone di 7.100 giornali e riviste, gratuita e per tutti, che non ha barriere fisiche e materiali se non la disponibilità di un dispositivo per la lettura. Grazie all’attivazione della piattaforma MediaLibraryOnLine (MLOL) e alle risorse digitali di ReteINDACO, si potranno consultare ogni giorno la versione digitale di migliaia di quotidiani e periodici da tutto il mondo, riviste di arredamento, cucina, economia, musica, sport, viaggi e tanto altro, ma anche e-book e audiolibri.

Per poter accedere a tutte le risorse di Biblioteche di Roma, bisogna avere le credenziali di accesso, username e password, fornite al momento dell’iscrizione.

Come si accede alla lettura dei giornali e alle altre risorse digitali?

Fai il login sul nostro sito www.bibliotechediroma.it e accedi con nome utente e password.

Clicca sul bottone Edicola

Come si accede al catalogo della biblioteca digitale?

Fai il login sul nostro sito www.bibliotechediroma.it e accedi con nome utente e password.

Seleziona la tua risorsa digitale dal menù a tendina in alto a sinistra, oppure ai direttamente ai link:

e-book * [N.B. Puoi prendere in prestito: 2 e-book MLOL al mese (durata del prestito 14 giorni) e 2 e-book ReteINDACO contemporaneamente (durata del prestito 14 giorni)].

Audiolibri [N.B. Puoi prendere in prestito: 2 audiolibri MLOL al mese (durata del prestito 28 giorni) e 2 audiolibri ReteINDACO contemporaneamente (durata del prestito 14 giorni)]

LIA e-book accessibili

Musica

Collezioni digitali Indaco

*Cose da sapere se è la prima volta che prendi in prestito un e-book

Se non hai mai preso in prestito un nostro e-book, oltre all’iscrizione, devi attivare l’indirizzo ID di Adobe Digital Edition per ReteINDACO (che puoi creare gratuitamente dal sito https://account.adobe.com) e scaricare la app MLOL Ebook Reader per MLOL.

Per le modalità di attivazione apri questo link:

https://www.bibliotechediroma.it/come-leggere-un-ebook

Altre informazioni utili sul servizio le trovi in:

In vacanza con e-book, audiolibri e giornali online di Biblioteche di Roma

Ricordiamo che gli e-book non sono scaricabili su Kindle.