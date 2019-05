Isola Ambientale di Centocelle, Assemblea dell’Amministrazione capitolina a Villa De Sanctis

Mercoledì 29 maggio 2019 alle ore 17,30 presso la sala della Cultura in via Casilina 665 si terrà un’Assemblea pubblica nella quale –riprendiamo dalla locandina dell’evento – l’Amministrazione di Roma Capitale incontrerà i cittadini del V Municipio per illustrare il progetto dell’Isola Ambientale di Centocelle.

Interverranno:

Linda Meleo, Assessora alla Città in Movimento

Enrico Stefàno, vice Presidente vicario dell’Assemblea capitolina

Pietro Calabrese, Presidente della III Commissione consigliare Mobilità

Giovanni Boccuzzi, Presidente del Municipio V

Stefano Brinchi, Presidente e Ad di Roma Servizi per la Mobilità