Isola ecologica. Ma de che?

La Tiburtina: un’Isola ecologica circondata da rifiuti

Prima di illustrare cosa sono e a cosa servono le Isole ecologiche o Centri di Raccolta Ama (secondo il Sito dell’Azienda) diremo prima quello che non devono essere.

Certamente non devono essere Centri come quello denominato Tiburtina la cui targa è nascosta da un fronzuto leccio in via Cassino 7 – 9 (una via tra l’altro non indicata da nessuna targa toponomastica). Il Centro, comunque e purtroppo, è riconoscibile soprattutto dai cumuli di rifiuti scaraventati e non rimossi davanti all’ingresso (spesso anche ingombranti di ogni genere: frigo, poltrone, materassi ed altro).

E qui la domanda, anzi le domande, sorgono spontanee: perché un’Isola ecologica tollera una simile indecenza? Perché non esiste una videocamera per “immortalare” e sanzionare gli zozzoni?

Gli orari di apertura sono congrui? Spesso si lamenta l’utenza non vengono accettati alcuni tipi di materiale oppure la trafila burocratica è defatigante. Le cose stanno così?

In attesa di risposte nel merito chiediamo ai responsabili dell’Isola Tiburtina di compiere un aziione ecologica minima: tenere pulito davanti alla propria sede e di porre fine ad un’indecenza che si protrae da anni e che continuo a fotografare e denunciare purtroppo inutilmente.

Cosa sono le Isole ecologiche o Centri di Raccolta Ama?

Ce lo spiega il sito dell’AMA dal quale preleviamo quanto segue:

Sono strutture gratuite attrezzate per la raccolta e l’avvio al recupero di rifiuti che non vanno MAI gettati nei cassonetti.

Cosa puoi consegnare?

Rifiuti ingombranti

Apparecchiature elettriche ed elettroniche e RAEE

Rifiuti speciali

Consultare l’elenco completo dei materiali conferibili

Consultare la tabella per conoscere i quantitativi massimi consentiti

Chi può accedere?

L’accesso al Centro di Raccolta è consentito alle sole utenze domestiche iscritte ai ruoli Ta.Ri. e in regola con il pagamento, alla guida di mezzi inferiori a 35 quintali ed escluso conto terzi. È necessario quindi portare con sé copia dell’ultima fattura pagata e documento di identità dell’intestatario della Ta.Ri.

CENTRO DI RACCOLTA AMA – TIBURTINA

Via Cassino, 7 – 9 vicino alla Metro B Ponte Mammolo

IV Municipio

Giorni feriali: 07.00 – 12.00 e 14.00 – 19.00

Domenica: 07.00 – 11.30

Aperto solo la mattina dal 9 luglio al 28 agosto

Domenica 18 e 25 luglio: chiuso

Puoi buttare gratuitamente: Apparati elettronici, Batterie al piombo, Carta e cartone, Consumabili da stampa, Farmaci scaduti, Grandi elettrodomestici, Inerti/Calcinacci, Ingombranti, Legno, Metalli, Monitor e TV, Neon, Oli vegetali, Pile, Sfalci e potature, Vernici e solventi.