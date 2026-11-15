Isola Sacra, camper deposito con 5mila dosi di hashish e due pistole a Fiumicino: arrestati due uomini di Ostia

Una base operativa su quattro ruote parcheggiata tra le strade dell’Isola Sacra per stoccare stupefacenti e armi da fuoco, alimentando il traffico illecito tra Ostia e Fiumicino. È questo lo scenario ricostruito dai Carabinieri della Stazione di Fiumicino e dalla Procura di Civitavecchia, che ha portato all’arresto di due uomini di 45 e 51 anni, entrambi già noti alle forze dell’ordine e residenti in via Forni, a Ostia.

Colpiti da un’ordinanza di custodia cautelare firmata dal Gip, i due rispondono di detenzione ai fini di spaccio, mentre a uno dei due vengono contestate anche la ricettazione e la detenzione illegale di armi.

I precedenti di febbraio e la stretta sul “delivery” della droga

Tutto è partito nel febbraio scorso, quando i militari avevano scoperto all’interno di un camper parcheggiato a Isola Sacra circa 400 grammi di hashish — pari a oltre 5mila dosi — e due pistole, tra cui una rivoltella rubata nel 2007 e una semiautomatica.

I riscontri investigativi e tecnici hanno ricondotto il carico ai due indagati, già arrestati nello stesso mese a bordo di una Renault Clio con 22 dosi di cocaina, 16 di crack, due cellulari dedicati allo spaccio e 2.590 euro in contanti. L’indagine punta ora a verificare se l’asse tra via Forni e Isola Sacra risponda a una strategia di espansione criminale più ampia.

L’intervento si inserisce in un piano di controllo serrato sulle arterie di collegamento del territorio di Fiumicino, che dall’inizio del 2026 ha già portato a 38 arresti per spaccio “delivery” e al sequestro di oltre 3 chilogrammi di droga. I due arrestati si trovano ora nel carcere di Civitavecchia.

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