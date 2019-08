Istituto Agrario Sereni, Zotta: “Iniziati i lavori di ampliamento del Laboratorio Enologico”

Sono iniziati i lavori di ampliamento del del Laboratorio Enologico nella sede principale dell’Istituto “Emilio Sereni” di Roma, nel VI Municipio. Il progetto è finanziato dal MIUR.

“L’intervento è stato completamente progettato dagli architetti dell’Ente metropolitano. Grazie alla collaborazione della Dirigente scolastica, stiamo costruendo un ulteriore corpo di fabbrica con nuove funzioni. L’obiettivo sarà quello di un’apertura al territorio anche al di fuori dell’orario scolastico, di un uso strategico delle nuove tecnologie, per consentire agli studenti che hanno acquisito nel tempo le competenze nel settore agroalimentare di seguire un prodotto dal raccolto, alla trasformazione per finire al consumo e, quindi, alla commercializzazione.

Leghiamo questo intervento con la costruzione di una nuova e moderna cucina, che diventerà luogo per i pellegrini della Via Francigena, per degustare i prodotti biologici preparati dai ragazzi della scuola.

Nelle nuove sale, i protagonisti saranno i prodotti a Km 0, serviti su tavoli interattivi che racconteranno agli ospiti della “Locanda del Pellegrino”, la storia del cibo e delle tradizioni locali e le buone pratiche della filiera produttiva”.

Abbiamo voluto dare una visione più ampia della scuola, che passa dall’esperienza gastronomica, a quella turistica – commerciale. Una scuola che si rinnova sempre più e che offre buone pratiche biologiche che si legano ad un ambiente sempre più pulito e sano per i cittadini”.

Lo dichiara il Vice Sindaco della Città metropolitana di Roma Capiatale.