Istituzioni intervengano contro bivacchi ed accampamenti su via di Torpignattara

“Ormai non passa giorno dove in una piazza, in un parco o in un angolo di una qualsiasi strada di Roma, anche centrale, non vi sia una situazione di degrado urbano e bivacco dei senzatetto. Tuttavia la questione che fa più rabbia e lascia l’amaro in bocca è l’immobilismo della Giunta Raggi dinanzi alle diverse richieste d’intervento che i cittadini romani, per il tramite dei Consiglieri capitolini, presentano. Come il caso di via Tor Pignattara, angolo via Casilina, dove, nonostante siamo intervenuti ripetutamente con esposti, interrogazioni e denunce, la situazione continua ad essere di estremo degrado con un’amministrazione sorda dinanzi al grido di dolore dei cittadini residenti.”

Lo dichiara Francesco Figliomeni consigliere capitolino di Fratelli d’Italia e vice presidente dell’Assemblea Capitolina.

“La Sindaca Raggi – prosegue Figliomeni – non s’illuda perché fino all’ultimo giorno della consiliatura porremo in essere ogni iniziativa per far sì che Roma si rialzi dal degrado nel quale è precipitata e, per questi motivi, abbiamo presentato una nuova richiesta di intervento urgente che riporti un minimo di decoro nel quartiere”.