Istituzioni potenzino interventi su Disabilità e Autismo

“In occasione della Giornata Mondiale della Consapevolezza dell’Autismo, che si ricorda il 2 aprile, rivolgiamo un pensiero affettuoso a tutte le famiglie che portano avanti, non senza fatica, la loro sfida a cui si è aggiunto, per il secondo anno di seguito, la paura del Covid-19 che ha comportato l’interruzione delle terapie domiciliari, l’intervento in ritardo dei Centri Autismo Territoriali rispetto ai bisogni delle famiglie, nonché le tante chiusure delle scuole che spesso erano l’unico luogo di socialità.”

Lo dichiara Francesco Figliomeni, vice presidente dell’Assemblea Capitolina e responsabile nazionale delle politiche sociali di Fratelli d’Italia.

“Questa ricorrenza rappresenta un momento di consapevolezza e riflessione importante perché incoraggia, in primis le Istituzioni, e poi ognuno di noi, a prendere misure adeguate per sensibilizzare l’opinione pubblica verso le persone con sindrome dello spettro autistico e verso le loro famiglie, nonché ad ampliare il nostro pensiero verso persone che presentano una forma di disabilità peculiare, che intacca il corpo, la mente, le relazioni e finanche le emozioni. È necessario sempre più tutelare le persone, non solo in questo giorno ma 365 giorni l’anno, che necessitano di attenzioni specifiche e coordinate e che stanno rischiando, in questa emergenza sanitaria, di essere lasciate ancora più del solito nel silenzio e nell’isolamento insieme alle loro famiglie”.