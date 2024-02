Ita Airways entra nella mobilità urbana: Taxi volanti nei cieli della Capitale

Dimentichiamoci delle strade trafficate, dello smog, dei rumori di ferraglia e clacson, entro pochi anni nei cieli della nostra Città sfrecceranno veicoli volanti, a guida autonoma e con pilota a bordo, e i primi potrebbero essere i taxi a decollo verticale. Più precisamente, il CityAirbus NextGen, un mezzo completamente elettrico che può raggiungere la velocità di 120 km/h. ITA Airways, Airbus, UrbanV ed Enel hanno deciso di collaborare per promuovere e sviluppare un ecosistema di mobilità aerea avanzata in Italia. Un processo che a Roma ha già compiuto da tempo i primi passi, non solo col primo volo di prova di un “taxi volante” di Volocopter ma anche con l’individuazione di un potenziale vertiporto a parco Piccolomini, nel XIII municipio di Roma.

La nuova partnership completa il protocollo d’intesa firmato nell’aprile 2022 tra ITA Airways e Airbus e si arricchisce di due nuovi partner: UrbanV, operatore della rete di vertiporti, ed Enel, come fornitore di soluzioni di ricarica. Urban V è già una “vecchia” conoscenza di Roma avendo vinto un bando per la locazione di circa 8 ettari del parco Piccolomini. La società vorrebbe realizzare uno spazio dove potrebbero transitare droni che trasportano passeggeri, per esempio dall’aeroporto di Fiumicino. Così, grazie a questo nuovo accordo a Roma potrebbero volare anche gli avveniristici mezzi di Airbus con la livrea di Ita Airways.

In concreto, i partner si concentreranno sull’operatività dell’eVTOL CityAirbus NextGen di Airbus, studiando la standardizzazione dei servizi di terra, come la fornitura di energia, le infrastrutture di ricarica e il concept del supporto e dei servizi, il vertiporto e la pianificazione di una rete di vertiporti, nonché la definizione di nuovi modelli di passenger experience e di rotte specifiche. A Roma si vorrebbero realizzare almeno 10 vertiporti.

“Siamo entusiasti di questa opportunità di lavorare allo sviluppo di un simile ecosistema in Italia- dice Carlo Tursi, executive officer di UrbanV “ci proponiamo di migliorare la vita delle persone offrendo un’alternativa veloce, efficiente, sicura ed ecologica alle soluzioni di trasporto già esistenti, per il trasporto aereo di merci e persone su distanze brevi. Aspiriamo a diventare un importante operatore mondiale di reti di vertiporti e saremo pionieri globali, definendo le prime rotte di mobilità aerea avanzata a livello mondiale. Siamo entusiasti di collaborare con Airbus, Enel e ITA Airways, ciascuna leader nel proprio settore, e non vediamo l’ora di esplorare insieme a loro il grande potenziale della mobilità aerea urbana nel mercato italiano”.