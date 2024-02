Italia, medaglia d’argento nel primo World Deaf Youth Games in Brasile

Cristian Sinibaldi è uno studente del secondo anno del liceo sportivo Croce-Aleramo, di Colli Aniene, e un giovane atleta che milita nel campionato U15 di basket della FSSI (Federazione Sport Sordi Italia) con la PS Romana Ads.

Cristian, che vive a Centocelle, è affetto da ipoacusia bilaterale dall’età di due anni ed è stato selezionato nell’estate 2023 nella squadra nazionale 3×3 e a gennaio di quest’anno ha partecipato ai primi World Deaf Youth Games a San Paulo del Brasile, conquistando con i suoi compagni di squadra (Francesco Angelè, Leonardo Braccalenti e Sascha Alessio Silombela) la medaglia d’argento per l’Italia nel 3×3.

Assieme alle foto della squadra in Brasile, Cristian ci ha consegnato uno scritto del Direttore Tecnico Tommaso Caroli, da cui apprendiamo che dal 2022 lo staff della Ads Italianbasket55db (55db indica il limite per rientrare nella categoria) sta tenacemente lavorando alla creazione di una nazionale Under 21, da affiancare alla squadra maggiore già in essere, con l’obiettivo di partecipare ai Mondiali DIBF (Deaf International Basketball Federation) Under 21 di luglio 2024 a Buenos Aires.

Italianbasket55db rappresenta l’intero movimento cestistico maschile (attualmente circa 70 atleti) che si divide in tre canali: nazionale italiana pallacanestro sordi; nazionale italiana Under 21 sordi; nazionale italiana 3×3 sordi.

Italianbasket55db e i giovani atleti cercano sponsor e ringraziano quanti li aiuteranno a sostenere le spese di questo affascinante sogno/avventura.

E’ possibile seguire gli azzurrini su Facebook (https://www.facebook.com/italbasket55db)